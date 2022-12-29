. Лера Кудрявцева на фоне слухов о разводе высказалась о своем браке

Телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла некоторые подробности своей семейной жизни. 51-летняя Лера Кудрявцева еще вчера сообщила подписчикам, что у нее начался долгожданный отпуск, а новогодние праздники она проведет дома в кругу семьи. Рядом с телеведущей будет и ее муж, хоккеист Игорь Макаров, который, несмотря на многочисленные тревожные слухи, пока не собирается от нее уходить. Кудрявцева понимает, почему так часто появляются возмутительные сплетни о ее личной жизни, однако ничего поделать не может. По словам телеведущей, супруг категорически не желает подчиняться некоторым правилам шоу-бизнеса, в котором вращается его жена, в частности, отказывается фотографироваться и выходить с Лерой в свет.«Стоит мне в соцсетях выложить, как я пою какую-нибудь песню о несчастной любви, начинается у подписчиков вой, что у нас все плохо. Нет, у нас все хорошо. Если мужчина любит свою семью, свою жену, он никогда никуда не уйдет. А если прошла любовь, то его никто не удержит. Мужчина же не собака!»— объяснила звезда НТВ. Кудрявцева понимает, почему так часто появляются возмутительные сплетни о ее личной жизни, однако ничего поделать не может. По словам телеведущей, супруг категорически не желает подчиняться некоторым правилам шоу-бизнеса, в котором вращается его жена, в частности, отказывается фотографироваться и выходить с Лерой в свет.«Мой муж ненавидит фотографироваться. Его даже дома просто снять на телефон невозможно. Даже если у меня получается это сделать ненароком, он ночью залезает и удаляет! Он не шоу-бизнес. Мой муж – мужик с яйцами, которому это все вообще не нужно», — оправдывает мужа Кудрявцева. В целом же жаловаться телеведущей не на что, ведь она вот уже десять лет состоит в браке с молодым привлекательным мужчиной – ровесником ее старшего сына – и растит с ним дочь Марию. Звезда НТВ подозревает, что на нее временами обрушивается так много негатива, потому что ей просто завидуют. «Хотите, бабы, жить со старыми, жирными мужиками – ради бога! А я хочу с молодым и красивым!», цитирует Кудрявцеву портал «Prozvezd».