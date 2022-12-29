. Лолита Милявская похвасталась дорогим подарком, который получила от нового избранника
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Лолита Милявская похвасталась дорогим подарком, который получила от нового избранника

Лолита Милявская похвасталась дорогим подарком, который получила от нового избранника
Певица Лолита Милявская призналась, что больше не выйдет замуж. 59-летняя Лолита Милявская подтвердила, что закрутила новый роман. Имя избранника артистка скрывает, но зато с удовольствием хвастается его подарками. Певица рассказала, что получила от кавалера без всякого повода шикарные часы и теперь постоянно их носит. А что он преподнесет ей на Новый год, звезда эстрады даже не догадывается, потому что ничего конкретного у него не просила. «Это любимый подарил. Что на Новый год подарит, не знаю. Я ничего не заказывала. У нас очень лично все происходит. Я никогда не знаю, что он собирается мне дарить», — сообщила исполнительница хита «На Титанике».
Однако есть вопрос, решение которого Лолита не стала отдавать на откуп избраннику. Милявская сразу же заявила мужчине, что выходить замуж в шестой раз она не собирается, поэтому ему ни к чему планировать предложение руки и сердца. «А зачем? Я официально не готова вступать в брак. Ребята, это такая волокита: переоформление документов, брачный контракт… Не надо, это все лишнее! Нам и так хорошо!»  — объяснила певица свое категоричное условие в беседе с «МК».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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