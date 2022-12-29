. Май Абрикосов жестко прошелся по Ольге Бузовой
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Май Абрикосов жестко прошелся по Ольге Бузовой

Май Абрикосов жестко прошелся по Ольге Бузовой
По мнению мужчины Ольга Бузова на шоу «Дом 2» строила из себя бедную овечку. Май Абрикосов нередко задевает бывших коллег по шоу «ДОМ-2». На этот раз бывший участник реалити прошелся по Ольге Бузовой. Начал Май с того, что принялся рассуждать о деятельности Ксении Собчак. По его мнению, гости YouTube-канала журналистки не получают никакой выгоды, а лишь «превращаются в посмешище». В связке с Ксенией Абрикосов отметил Бузову, поведение которой вызывает у него много вопросов. «Опомнитесь! Не ходите к ней (Собчак) на передачу. Берегите свою репутацию, это дороже и ценнее, чем пятнадцать минут шумихи, а еще клеймо на всю жизнь — наркомана, шлюхи, алкоголички, предателя и т.д. Отдайте весь позор Оле Бузовой, которая в «ДОМе-2» плакала и краснела по каждому поводу, строила из себя бедную овечку, скромницу, а сейчас бегает по сцене раздетая. Я считаю, что у нее нет репутации», — пишет он в соцсетях.
К слову, Мая сильно возмущало, когда на известный телепроект пришел бывший Ольги — Дава. «Несмотря на приглашение топового блогера с 13,5 миллионами подписчиков, рейтинг не поднялся, а наоборот, опустился. Вот вам пример: все эти дутые и накрученные тиктокеры и ютуберы, за которыми гоняются продюсеры, чтобы кланяться, назначать ведущими, сажать в жюри, — не приносят пользы проектам», — злился экс-участник реалити. «Увидел случайно, как канал «Ю» хвастается тем, что им удалось взять интервью у Давы. Позорище! Дава, мечтающий о славе и признании, лезет из всех дыр, а канал ставит себе в достижение взять у Манукяна интервью», — заключил он.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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