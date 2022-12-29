. Май Абрикосов жестко прошелся по Ольге Бузовой

По мнению мужчины Ольга Бузова на шоу «Дом 2» строила из себя бедную овечку. Май Абрикосов нередко задевает бывших коллег по шоу «ДОМ-2». На этот раз бывший участник реалити прошелся по Ольге Бузовой. Начал Май с того, что принялся рассуждать о деятельности Ксении Собчак. По его мнению, гости YouTube-канала журналистки не получают никакой выгоды, а лишь «превращаются в посмешище». В связке с Ксенией Абрикосов отметил Бузову, поведение которой вызывает у него много вопросов. «Опомнитесь! Не ходите к ней (Собчак) на передачу. Берегите свою репутацию, это дороже и ценнее, чем пятнадцать минут шумихи, а еще клеймо на всю жизнь — наркомана, шлюхи, алкоголички, предателя и т.д. Отдайте весь позор Оле Бузовой, которая в «ДОМе-2» плакала и краснела по каждому поводу, строила из себя бедную овечку, скромницу, а сейчас бегает по сцене раздетая. Я считаю, что у нее нет репутации», — пишет он в соцсетях.К слову, Мая сильно возмущало, когда на известный телепроект пришел бывший Ольги — Дава. «Несмотря на приглашение топового блогера с 13,5 миллионами подписчиков, рейтинг не поднялся, а наоборот, опустился. Вот вам пример: все эти дутые и накрученные тиктокеры и ютуберы, за которыми гоняются продюсеры, чтобы кланяться, назначать ведущими, сажать в жюри, — не приносят пользы проектам», — злился экс-участник реалити. «Увидел случайно, как канал «Ю» хвастается тем, что им удалось взять интервью у Давы. Позорище! Дава, мечтающий о славе и признании, лезет из всех дыр, а канал ставит себе в достижение взять у Манукяна интервью», — заключил он.