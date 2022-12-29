. Максим Галкин наехал на Сергея Зверева
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Максим Галкин наехал на Сергея Зверева

Максим Галкин наехал на Сергея Зверева
Стилист Сергей Зверев рассказал о конфликте со звездной четой. 58-летний ведущий шоу «Звезды в моде» был личным стилистом Аллы Борисовны на протяжении нескольких лет. Зверев и Пугачева поддерживали близкую дружбу и вне работы. Именно исполнительница хита «Опять метель» уговорила Сергея попробовать себя в вокальной деятельности. Свой первый трек «Алла» артист посвятил Пугачевой. Зверев отметил, что часто бывал в гостях у поп-звезды, когда она состояла в браке с Филиппом Киркоровым. А после замужества с Максимом Галкиным ситуация резко поменялась. «У нас были теплые отношения. Как о таком рассказывать? Там ни о чем нельзя... Когда Алла вышла замуж, мы особо и не общались. У них двое детей, семья. Я с какого перепугу там? Одно дело мы друзья – она свободная, мы зажигаем. В браке с Филиппом он постоянно был на гастролях, а я всё время с Аллой. Мы так жили. И всё, девушка вышла замуж. Муж ее ограждал. Уведут же. Я бы сделал то же самое. Жена должна сидеть дома», — рассказал Сергей.
Шоумен признался, что отъезд супругов из России стал для него шоком. Зверев отметил, что всегда верил в скорое возвращение Аллы Борисовны. «Я долго боролся с этим. Я говорил: «Что вы гоните! Алла поехала лечиться!». Она каждый год туда ездила, ее устраивало всё: врачи, климат. Мы долго знали о том, что она там просто лечится. Уже потом я один пребывал в неведении. У каждого есть свое мнение и выбор. Они так считают, они так верят. Это их позиция. Что я могу сделать?» — высказался звездный стилист. Сергей также прокомментировал смену имиджа Пугачевой. После резкого похудения артистка часто подчеркивает фигуру короткими и обтягивающим молодежными нарядами. По мнению модного эксперта, профессионал помог бы сделать эти образы более выигрышными. «Не хватает какого-то профессионального человека рядом. Когда ты в определенном возрасте, всё равно ты видишь не так. Когда кто-то есть рядом помоложе, со вкусом, да еще и из мира моды, это полегче сразу», — разоткровенничался Зверев в интервью на YouTube-шоу «Алена, блин!».  * Включен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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