. Марина Кравец вместе с 2-летней дочкой слепила снеговика
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Марина Кравец вместе с 2-летней дочкой слепила снеговика

Марина Кравец вместе с 2-летней дочкой слепила снеговика
Звезда Comedy Club и телеведущая Марина Кравец поделилась редким фото с дочерью Вероникой. Когда Москву накрыл небывалый снегопад, многим он доставил существенные неприятности. А дети, радовались возможно прогуляться, насладиться красотами и слепить снеговика. К числу последних примкнула юмористка Марина Кравец. Звезда Comedy Club вышла на вечернюю прогулку, взяв дочку. Веронике 2,5 года, и звездная мама не часто балует подписчиков ее снимками. Но в этот раз решила показать в социальных сетях, как проводит время с малышкой.
Вместе с девочкой артистка слепила огромного снеговика. Ледяное детище мамы и дочки оказалось ровно в два раза больше Вероники.
«Совместно слепленный снеговик ✅🎉. Дочка Вероничка»,
Подписчики пришли в восторг, увидев трогательные фото. Многие отметили сходство Вероники с юмористкой. «Куколка младшая так на маму похожа», «Какая маленькая Марина Кравец сидит», «Марина и машина времени в действии», «Маленькая копия», — умилились подписчики. Кравец родила дочку от Аркадия Водахова, за которым она замужем уже почти десять лет. Пара познакомилась в студенческие годы, влюбленные вместе играли в КВН, а потом Водахов стал продюсером супруги. Сейчас Аркадий Водахов - генеральный продюсер телеканала ТНТ.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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