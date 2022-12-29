. Марина Кравец вместе с 2-летней дочкой слепила снеговика

Звезда Comedy Club и телеведущая Марина Кравец поделилась редким фото с дочерью Вероникой. Когда Москву накрыл небывалый снегопад, многим он доставил существенные неприятности. А дети, радовались возможно прогуляться, насладиться красотами и слепить снеговика. К числу последних примкнула юмористка Марина Кравец. Звезда Comedy Club вышла на вечернюю прогулку, взяв дочку. Веронике 2,5 года, и звездная мама не часто балует подписчиков ее снимками. Но в этот раз решила показать в социальных сетях, как проводит время с малышкой.Вместе с девочкой артистка слепила огромного снеговика. Ледяное детище мамы и дочки оказалось ровно в два раза больше Вероники.«Совместно слепленный снеговик ✅🎉. Дочка Вероничка»,Подписчики пришли в восторг, увидев трогательные фото. Многие отметили сходство Вероники с юмористкой. «Куколка младшая так на маму похожа», «Какая маленькая Марина Кравец сидит», «Марина и машина времени в действии», «Маленькая копия», — умилились подписчики. Кравец родила дочку от Аркадия Водахова, за которым она замужем уже почти десять лет. Пара познакомилась в студенческие годы, влюбленные вместе играли в КВН, а потом Водахов стал продюсером супруги. Сейчас Аркадий Водахов - генеральный продюсер телеканала ТНТ.