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Медсестра хосписа рассказала об изменившем ее отношение к смерти случае

Медсестра хосписа рассказала об изменившем ее отношение к смерти случаеМедсестра хосписа рассказала, что однажды услышала в голове голос умирающего пациента

Медсестра хосписа по имени Джули в ролике, опубликованном в TikTok, рассказала о случае, который изменил ее отношение к смерти. Она заявила, что однажды начала слышать в своей голове голос уходящего из жизни пациента, который убедил ее в том, что умирать — совсем не страшно.

«Это история изменила мое отношение к смерти и помогла мне побороть страхи, связанные с уходом из жизни», — начала рассказ Джули. По ее словам, одним из ее пациентов был мужчина средних лет, который очень боялся умирать. «Наша команда проводила с ним много бесед о смерти, со временем мы с ним очень подружились», — отметила она.

«Я попросила медсестер непрерывного ухода сообщить мне, если мой пациент умрет в мое отсутствие», — вспомнила специалистка. Позже, по ее словам, она резко начала слышать его голос, который предупредил о том, то он умирает.

«Он будто транслировал мне свои чувства. Я ощущала, что ему хорошо — это было удовлетворение, радость и свобода, которую представить сложно», — пересказала Джули. Она добавила, что голос признался ей, что не переживал бы так о смерти, если бы знал, как легко это происходит. «Я начала плакать, он казался таким живым, хоть и умирал в тот момент», — призналась она.

Через время, по словам сотрудницы хосписа, ее связь с пациентом резко оборвалась. «И тогда мне пришло сообщение о том, что он умер. И я подумала, что знаю, потому что он показал мне, как это было», — заключила медсестра.

Ранее медсестра хосписа Пенни Смит раскрыла распространенное действие людей перед смертью. Она рассказала, что умирающие люди часто вытягивают руки вверх, когда близки к уходу из жизни.

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По материалам: lenta.ru

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