. Microsoft продолжает добавлять свои игры в Playstation Plus — в январе игроков ждет Fallout 76

Компания Microsoft сейчас пытается приобрести Activision Blizzard, а главным препятствием на этом пути является компания Sony, которая активно выражает недовольство сделкой. На данный момент один из основных регуляторов для завершения сделки, FTC в США, сообщил, что передает дело в суд. Это заметно затрудняет для Microsoft успешное завершение сделки с Activision Blizzard.

Несмотря на все конфронтации с Sony, компания Microsoft продолжает добавлять игры своих студий в подписку Playstation Plus. Сегодня стало известно, что игровой подписочный сервис Playstation на уровнях Extra и Premium пополнится еще одной игрой от команды Bethesda, которая является частью Xbox, и это Fallout 76. Напомним, в ноябре в Playstation Plus добавили The Elder Scrolls V: Skyrim — Special Edition.

Ранее появлялась информация, что Microsoft в вопросе сделки с Activision Blizzard готова пойти на серьезные уступки для Sony.