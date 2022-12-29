. Минобороны: в ДНР российские войска ликвидировали две артиллерийские системы М777
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Минобороны: в ДНР российские войска ликвидировали две артиллерийские системы М777

Минобороны: в ДНР российские войска ликвидировали две артиллерийские системы М777

В Министерстве обороны РФ рассказали о ходе специальной военной операции. Неподалеку от Красногоровки в Донецкой Народной Республике российские войска ликвидировали две артиллерийские системы М777 производства США и гаубицу FH-70 производства ФРГ, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка.

Рядом с городом Северск уничтожили три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» ВСУ. Около Петропавловки Харьковской области, Берестового Донецкой Народной Республики и Чернобаевки Херсонской области ликвидировали три украинские гаубицы «Мста-Б». В районах Георгиевки и Марьинки в ДНР уничтожили гаубицы Д-20 и Д-30 ВСУ.

На Купянском направлении рядом с населенными пунктами Синьковка, Тимковка и Кисловка Харьковской области уничтожили свыше 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. На Красно-Лиманском направлении артиллерия поразила четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны. Ликвидировали более 170-ти украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа.

На Донецком направлении российские войска за сутки уничтожили более 80-ти военнослужащих противника, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей. На Южно-Донецком направлении нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранным наёмникам рядом с городом Угледар в ДНР. Уничтожили свяше 70-ти украинских военнослужащих и наёмников, пять боевых бронированных машин и два пикапа. Кроме того, ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, действовавшую рядом с Владимировкой Донецкой Народной Республики.

Ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили пять пунктов управления ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 97-ми районах. Рядом с населенным пунктом Гуляйполе Запорожской области уничтожили склад с вооружением и военной техникой.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7282 танка и других боевых бронированных машин, 950 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3737 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7792 единиц специальной военной автомобильной техники.

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По материалам: irk

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