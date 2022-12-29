. Многодетные семьи Иркутской области приглашают к участию в конкурсе на получение микроавтобуса
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Многодетные семьи Иркутской области приглашают к участию в конкурсе на получение микроавтобуса

Многодетные семьи Иркутской области приглашают к участию в конкурсе на получение микроавтобуса

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области приглашает жителей региона принять участие в конкурсе по предоставлению микроавтобусов многодетным семьям. В конкурсе могут принять участие семьи, в которых воспитываются восемь и более несовершеннолетних детей, в том числе приемных или принятых под опеку. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

До 1 февраля 2023 года одному из родителей необходимо направить в соцзащиту по месту жительства заявление об участии в конкурсе и требуемые документы. С полным перечнем документов и требованиями к участникам можно ознакомиться на сайте минсоцразвития или в управлениях соцзащиты по месту жительства.

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По материалам: irk

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