. Многодетные семьи Иркутской области приглашают к участию в конкурсе на получение микроавтобуса

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области приглашает жителей региона принять участие в конкурсе по предоставлению микроавтобусов многодетным семьям. В конкурсе могут принять участие семьи, в которых воспитываются восемь и более несовершеннолетних детей, в том числе приемных или принятых под опеку. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

До 1 февраля 2023 года одному из родителей необходимо направить в соцзащиту по месту жительства заявление об участии в конкурсе и требуемые документы. С полным перечнем документов и требованиями к участникам можно ознакомиться на сайте минсоцразвития или в управлениях соцзащиты по месту жительства.