. На Байкале сняли фильм «Без неба» с Дмитрием Певцовым в главной роли
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На Байкале сняли фильм «Без неба» с Дмитрием Певцовым в главной роли

На Байкале сняли фильм «Без неба» с Дмитрием Певцовым в главной роли

Иркутские кинематографисты приготовили своим землякам новогодний подарок — интернет-премьеру короткометражного фильма «Без неба» с Дмитрием Певцовым в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании Юрии Яшникова.

«Без неба» — один из масштабных кинопроектов, снятых в Иркутской области за последние годы, со множеством сложных, в том числе подводных сцен. Производство заняло более двух лет, в работе были задействованы свыше семидесяти специалистов и более тридцати единиц техники.

По сюжету, бывший летчик Алексей живет на берегу Байкала и слушает авиаэфир, чтобы забыться после смерти жены. Режиссер картины Анастасия Зверькова попыталась осмыслить проблему побега от реальности.

В 2022 году фильм представлял Иркутскую область на всероссийских и международных фестивалях. Картина отобрана в конкурсную программу свыше десяти фестивалей, включая «Ischia Film Festival» в Италии, «Pune Short Film Festival» в Индии, «Festival International du Film de Nancy» во Франции, «Blue Sea Film Festival» в Финляндии.

На седьмом Байкальском фестивале регионального кино (БФРК) «Без неба» стал победителем в номинации «Лучший игровой фильм». Фильм создан кинокомпанией Юрия Яшникова при поддержке министерства культуры Иркутской области.


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По материалам: irk

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