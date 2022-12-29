. Не все идеи о здоровом питании правдивы: мифы, которые вам только вредят

Чтобы эффективно худеть, нужно уметь отделять ценные советы и правила от мифов о здоровом питании. Мы можем попасть на их удочку, лишив себя удовольствия от еды, а результата наши старания при этом никакого не дадут. Диетолог Трэйси Рэй поможет разобраться, какие установки только вредят здоровью.

Мифы о здоровом питании, которые вам только вредят

Если заниматься спортом, то можно есть что угодно

Если человек потребляет много углеводов и целый день занимается физической работой или спортом, то он все равно не похудеет. Нужен комплексный подход. Сжигание жира должно быть сопряжено со сбалансированным потреблением всех необходимых веществ. И тем более если вы голодаете, то упражнения только лишь истощат вас и лишат всяческой энергии.





От сладостей придется отказаться

Здоровый образ жизни и питания — это не жесткое ограничение, а умение контролировать количество съеденного и частоту. Нет никакого проку полностью лишать себя маленьких радостей, например, любимого пирожного. Если организм работает как часы, то небольшая порция углеводов и сахара не совершат в нем революцию. Он без труда справится с дополнительной нагрузкой, конечно, если она не будет ежедневной.

Хлеб всегда вреден

Стоит четко разграничивать те сорта хлеба, которые мало насыщают и полнят, и те, которые содержат много питательных веществ и создают ощущение сытости на длительный период. Речь идет о хлебе с высокой степенью обработки и о цельнозерновом. Делайте выбор в пользу последнего и вы сможете без опаски включать его в свой рацион. Соответственно, миф о вреде хлеба более вреден, чем сам хлеб.

Есть на ночь нельзя

Не так важно, когда вы едите, гораздо важнее, что именно. Организм не настолько беспомощен, чтобы не знать, что делать с едой, пока вы спите. Калории будут израсходованы в любом случае — сразу или чуть позже. Так что озаботиться нужно скорее тем, что поздно вечером аппетит обычно увеличивается, а контроль над объемами съеденного уменьшается. Оптимально, если вы поедите не менее, чем за два часа до отхода ко сну.





Вегетарианство — это всегда хорошо

Конечно, есть больше фруктов и овощей очень хорошо для здоровья, но ими нельзя ограничивать свой рацион. Если вы хотите получать все необходимые элементы, быть бодрым и энергичным, то придется чем-то заменять продукты животного происхождения. Покупать готовые заменители — не самая лучшая идея, потому что в них дополнительно содержатся не столь полезные жиры и соли. Если вы твердо решили стать вегетарианцем, то готовьте пищу сами, используя бобовые, фасоль, чечевицу.

Свежие овощи намного полезнее приготовленных

Прочный и несокрушимый миф гласит, что овощи полезнее в сыром виде. Однако диетолог объясняет, что некоторые вещества после термической обработки даже увеличиваются в количестве, кроме того, они легче усваиваются организмом. Так, приготовленные томаты имеют больше ликопина, а усвоение магния и кальция произойдет эффективнее после термической обработки шпината.

Свежевыжатые соки полезнее цельных фруктов

Это распространенное мнение — лишь результат самоотверженной работы маркетологов и производителей соковыжималок и блендеров. Ни один свежевыжатый сок не сохранит клетчатку, которая содержится в целом фрукте. Кроме того, не все фруктовые и овощные соки можно пить на голодный желудок, особенно если имеются проблемы с пищеварением.

В обработанной пище нет пользы

Человек давно научился обрабатывать пищу, готовить ее с помощью огня. В этом нет ничего плохого. Напротив, у такого подхода масса преимуществ. Сваренные крупы, тушеные или даже замороженные овощи — это источник многих микроэлементов. Вред приносит не обработанная, а ультраобработанная еда, такая, как пирожные, чипсы и все, что имеет длительный срок годности.





Все калории одинаковы

Еще один миф о здоровом питании, который только вредит. Некоторые склонны считать, что если количество калорий в двух продуктах равно, то нет разницы, какой из них съесть. Важно понимать, что качество калорий может быть важнее, чем их объем. Разные вещества по-разному влияют на биохимические процессы в организме. Сложные белки будут дольше расщепляться и насытят на более длительный срок, а вот углеводная еда быстро переварится, но не даст организму необходимых веществ.

Чтобы питаться правильно, нужно много денег

Если внимать рекламе, то может сложиться впечатление, что для похудения вам понадобится целое состояние. Суперпродукты для здорового питания и различные добавки действительно стоят немалых денег. Но если сделать выбор в пользу простых и доступных сезонных продуктов, а также замороженных овощей, то каждый может составить гармоничный рацион, который ему по карману.