. Неизвестные дважды сообщали об угрозе взрыва самолета рейса Новосибирск-Иркутск-Новосибирск

28 декабря поступило сообщение о минировании пассажирского самолета, летевшего из Новосибирска в Иркутск. Борт благополучно приземлился в Иркутске, на предмет взрывчатки его осмотрели экстренные службы. Подозрительных предметов не обнаружено, сообщили журналисту IRK.ru в пресс-службе Иркутского аэропорта.

В тот же день самолет вылетел из Иркутска в Новосибирск. После взлета поступило повторное сообщение о минировании лайнера. Экстренные службы провели проверку после посадки в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске. Взрывчатки не обнаружено.