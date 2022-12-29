. Некоторые жители Иркутской области досрочно получили пенсию за январь

В Иркутской области жителям, получающим пенсию через банки на карты и счета, выплатили деньги за январь досрочно. Выплат в следующем месяце не будет, сообщают в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Иркутской области.

Следующая пенсия будет в феврале в соответствии с установленным графиком выплат. «Обращаем ваше внимание, что это не 13-ая пенсия! Она выплачена досрочно — это пенсия за январь», — написали в сообщении ОПФР. Пенсионерам, получающим выплаты на дом, доставят деньги в январе в соответствии с графиком.