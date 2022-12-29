. Особенности автомобиля Škoda Karoq
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Особенности автомобиля Škoda Karoq

КАН АВТО, официальный дилерский центр автомобильной марки ŠKODA, представляет новую модель – Karoq. В КАН АВТО – наиболее выгодные цены на Škoda Karoq в Казани, и они рекомендованы производителем.

Особенности Škoda Karoq

Škoda Karoq – компактный кроссовер, произведенный на модульной платформе MQB, отличающийся роскошным дизайном и высоким уровнем комфорта.

Дизайн

Дизайн автомобиля построен на сочетании изящных плавных и динамичных резких линий, что придает ему яркий и энергичный характер. Модель снабжена высоко расположенными светодиодными фарами, отлично освещающими дорогу, и стильной решеткой радиатора. Кузов представлен в семи оттенках: металлик (серый, серебристый, синий, зеленый, бежевый), белый, черный перламутр.

Мультимедийный комплекс

Škoda Karoq оборудована информационно-развлекательной системой Bolero с восемью динамиками и цветным сенсорным экраном, имеющим диагональный размер восемь дюймов и содержащим функционал из различных настроек (фоновая подсветка, подогрев руля и др.).

Уровень безопасности

Автомобиль имеет защитную систему первоклассного уровня: парковочный автопилот с двенадцатью ультразвуковыми датчиками, девять подушек безопасности, трехточечные ремни и подголовники, работающие в автоматическом режиме.

Комфортабельность

Машина характеризуется высокой степенью комфорта. В ней установлены система бесключевого доступа KESSY и кнопка запуска и остановки двигателя Start Engine Stop.

Салон и багажник отличаются вместительностью и продуманностью. Между передними сиденьями имеется крупный вещевой отсек Jambo Box, оснащенный съемный органайзером, в котором предусмотрены места для ключа KESSY и двух стаканов либо бутылок. Органайзер содержит опцию Easy Open, помогающую открывать крышки на бутылках.

На передних дверях размещены отделения для объемных бутылок и небольшой мусорный контейнер со сменными пакетами.

Комплектации и варианты

Шкода Карок у официального дилера КАН АВТО представлена в трех комплектациях, различающихся по функционалу, уровню комфорта и стоимости:

  • Active (имеет стандартное оборудование: кондиционер, подогрев зеркал и передних сидений, систему курсовой устойчивости, продвинутую аудиосистему);
  • Ambition (расширенная версия: вместо кондиционера оснащена двухзонным климат-контролем, оборудована круизным контролем, отвечающим за уровень скорости, и противотуманными фарами);
  • Style (премиальная версия: снабжена парковочными датчиками, электрообогревом руля, адаптивным светом, замшевой отделкой сидений, функцией дистанционного открытия багажника).

Škoda Karoq выпускается с двумя типами двигателей: 110 и 150 л.с. Первый вариант подходит для городской езды. Второй – более мощный – рассчитан на сельскую местность.

В салоне КАН АВТО можно приобрести автомобиль Škoda Karoq в кредит, лизинг, по программе Trade-In. Автоцентр предоставляет услуги автомобильного страхования, ремонта и сервисного обслуживания.

# Авто

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