. Павел Прилучный рассказал, как дети приняли его новую жену

Актер Павел Прилучный рассказал, как дети приняли Зепюр Брутян. Артист признается, что стал абсолютно счастливым человеком. Все благодаря новой супруге, которая моложе на девять лет. Пара поженилась всего несколько месяцев назад и уже в ожидании ребенка. От брака с Агатой Муцениеце у актера двое детей: девятилетний Тимофей и шестилетняя Мия. Ребята успели подружиться с новой избранницей отца. В беседе с журналистами звезда «Мажора» поделился, какой была их первая реакция на Зепюр. «Мы много разговариваем. Они все прекрасно понимают. Знали, что я когда-нибудь найду себе девушку, которая будет в нашей семье. Я так настраивал их еще до встречи с Зепюр. О ней Тимофей и Мия сказали: «Круто! Вообще класс. Она еще и кудрявая, обаятельная. Нам нравится». Она для них старшая сестра. Относятся с уважением. Это замечательно. Такими и должны быть отношения. Не понимаю, когда отцы уходят, заводят новую семью, отмахиваются от детей. Я рад, что у меня все так сложилось. Они вместе, и это клево», — сказал он на YouTube-канале «Вокруг ТВ».Напомним, что Прилучный познакомился с Брутян во время съемок сериала «В клетке», когда еще был женат. Павел уверяет, что не переходил границы дозволенного, но сразу же почувствовал притяжение к эффектной брюнетке. «Верю ли я в волшебство? Да! После некоторых событий. Последний год начал верить абсолютно и безусловно. Когда ты понимаешь, что все случается, все может быть. Потому что в какой-то момент вера ушла. Сейчас я абсолютно счастливый человек, поэтому всем говорю, никогда не надо опускать руки. Если ты чего-то желаешь искренне, это всегда случается», — улыбался 35-летний артист.