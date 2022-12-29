. Певица Слава кинула своего продюсера

Виктор Дробыш рассказал о неприятном инциденте с певицей Славой. В жизни певицы Славы недавно случилась настоящая драма: она рассталась с отцом своей младшей дочки. По слухам, Анатолий Данилицкий променял исполнительницу на подружку помоложе, но точные причины разрыва не оглашаются. Артистка тяжело справляется с переживаниями из-за разбитого сердца. Она жалуется подругам и фанатам на бросившего её бизнесмена, а также глушит боль в бокале. Во время недавнего посещения караоке Слава совсем разошлась и закатила публичную истерику. Проблемы певицы не вызывают сочувствия у её экс-продюсера Виктора Дробыша. Как выяснилось, он до сих пор обижен на бывшую подопечную, которая, по его мнению, предала его.В свежем интервью Дробыш вспомнил о том, как Слава «взяла и ушла» от него в тот момент, когда их дела пошли в гору. Он тогда был так зол, что собирался лишить певицу авторских прав на главные хиты, оставив её с «чепухой» в репертуаре. Но хорошее воспитание и память о том, что их связывало, остановило его от резких шагов. «Иногда послушаешь какие-то интервью и поджимает так! Но видите, по факту не сделал я ничего»,— гордится собой Дробыш, цитирует «Газета.ru». Кстати, претензии у Дробыша накопились не только к Славе, но и к Настасье Самбурской. Проработав вместе четыре года продюсер и певица разругались и начали выяснять отношения в суде. Этой осенью было вынесено окончательное решение по спору двух звезд, который решился в пользу Дробыша.