. Певице Славе поставили диагноз после расставания с мужем

Певица Слава недавно призналась, что бросила мужа. Недавно 42-летняя певица Слава, она же Анастасия Сланевская, подтвердила, что рассталась с гражданским мужем Анатолием Данилицким. Как выяснилось, сначала супруги решили просто разъехаться, чтобы не нервировать друг друга своими привычками, но жизнь в разных квартирах не пошла на пользу их отношениям, и в итоге все закончилось окончательным разрывом. Артистка не вдавалась в подробности случившегося, но по ее поведению можно догадаться, что брак рухнул из-за Данилицкого, а Слава теперь очень страдает и отказывается встречаться с бывшим супругом, несмотря на то, что им придется поддерживать связь хотя бы ради дочери.Однако психолог Андрей Зберовский, изучивший поведение звезды эстрады, пришел к выводу, что она лукавит, пытаясь обвинить во всем бизнесмена, и поспешил вывести исполнительницу на чистую воду. Эксперт полагает, что уже одно то, что Слава выставила мужа вон из-за храпа, говорит о ее нежелании работать над отношениями и о ее неподготовленности к браку. «Проблема решаема. Давайте будем честны: если люди хотят быть вместе, они вопросы решают. Модель гостевого брака их устраивала изначально», — объяснил Зберовский в беседе с «Пятым каналом». К слову, ходят слухи, что именно артистка дала повод Данилицкому ее бросить, а потом отправиться развлекаться в бар в копании молодых красоток. Якобы на самом деле Слава всегда вела себя не лучшим образом и, как говорят, не раз изменяла мужу с коллегами по цеху, так что в итоге ему надоело терпеть выходки жены.