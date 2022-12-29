. Показали новый полноценный геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl





Студия GCS Game World перед новогодними праздниками решила показать полноценный геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Авторы проекта представили видео, в котором показали кадры из игры — перестрелки, катсцены, инвентарь и многое другое. Напомним, что создается игра на базе движка Unreal Engine 5.

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Дата релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl все еще не сообщается — игру планируют выпустить в 2023 году. На данный момент запланировано, что проект выйдет только на Xbox Series X | S и PC. Сразу после релиза игра станет частью подписки Game Pass.