. Президент подписал законы о санкциях за нарушение порядка работы иноагентов

В Кодекс об административных нарушениях и Уголовный кодекс внесены поправки, уточняющие ответственность иноагентов за нарушение порядка их деятельности. Такие законы подписал Президент РФ Владимир Путин, они опубликованы на официальном портале правовой информации.

Один из документов устанавливает в Кодексе об административных правонарушениях единый статус иноагента вне зависимости от вида его деятельности. Ранее ответственность за неисполнение требований к таким гражданам или организациям была предусмотрена разными статьями для физических лиц, иностранных медиа и общественных объединений.

В частности, согласно новации, будут объединены составы преступлений в виде непредставления сведений физлицом-иноагентом, такого же рода некоммерческой организацией, а также неисполнение ими обязанности по указанию своего статуса. Все это войдет в статью 19.43 Кодекса.

Вторым документом вносятся изменения в Уголовный кодекс. Теперь ответственность будет предусмотрена за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, к которому ранее применялись административные санкции.

В пояснительных материалах говорится, что подобные изменения в законодательство необходимы для его приведения в соответствии с законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Между тем, как писала «Парламентская газета», по мнению члена Комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, у россиян, покинувших страну или активно критикующих ее, необходимо конфисковать имущество и передать его на нужды участников специальной военной операции.

Ранее член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Николай Брыкин («Единая Россия») предложил инициировать принятие закона о признании уехавших из России в период спецоперации граждан и продолжающих зарабатывать в ней деньги иностранными агентами. По его словам, с начала ведения боевых действий на территории Украины в России «проявились трусы-перебежчики, они же — предатели Родины».