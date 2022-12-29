. Приемы, которые помогут узнать, что люди думают о вас на самом деле

Человек — существо социальное. Нам очень важно знать, что люди нас одобряют, что мы нравимся окружающим. Противоположная ситуация способна вгонять в депрессию, лишать радости жизни. Иногда узнать мысли собеседника действительно важно. Бывают такие ситуации, когда предсказание реакции лишает нас массы проблем. Но в любом случае все хорошо в меру. Как же узнать, что думают о вас люди, какие психологические приемы для этого использовать?

Пристальное внимание к себе

Практически каждый человек очень придирчив к своей внешности. Мозг постоянно видит недостатки в том, как мы выглядим. Но у этого есть объективная причина: когда-то столь настороженное отношение и предчувствие опасности помогло нам выжить в дикой природе.

Сейчас нам не нужно каждый день спасаться от хищников, но мы все равно боимся. Боимся чужих мыслей, неодобрения. Причем мы придаем неадекватно преувеличенное значение чужому мнению о себе. Между тем люди думают о нас не так часто, как нам кажется, и не то, что нам кажется.





Про себя-то мы знаем все: от кривой набора и сброса веса за последнее десятилетие до количества прибавившихся морщин. Однако задайтесь вопросами: так ли много вы знаете о других? Замечаете ли в них все эти мелкие изменения? Вот точно так же и они, скорее всего, не заметят, что вы прибавили килограмм веса или не выспались. Люди не рассматривают нас под увеличительным стеклом, как это делаем мы сами.

Как узнать, что люди думают о вас на самом деле

Задавайте правильные вопросы

Слишком прямой, эмоциональный, а еще хуже провокационный вопрос лишает вас шанса получить правдивый ответ. Очень малый процент людей испытывают удовольствие говоря что-то неприятное собеседнику. Но если вы хотите знать, что думает о вашей новой прическе парень, никогда не заходите с такой стороны: «Наверное, тебе все это не нравится…», «Ты не похвалил, потому что это мне не идет?»

Вместо подобных словесных конструкций выбирайте такие, которые дают собеседнику максимальную возможность быть искренним без риска превратиться в обидчика: «Мне важно знать твое мнение о моей новой прическе, потому что это поможет взглянуть на себя со стороны». Чувствуете разницу?

Читайте язык тела

Не словами едиными. Иногда словесные конструкции не дают полной картины. В конце концов, некоторые люди — искусные лжецы. Но тело обмануть удается только профессионалам маскировки.

Итак, при разговоре важно подмечать жесты и мимику человека. Например, прямой взгляд чаще говорит, что человек заинтересован в вас, внимательно слушает. Бегающий — или человеку скучно, или некомфортно. Возможно, его что-то беспокоит, и вы здесь вовсе ни при чем.

Если собеседник наклоняется вперед, пододвигается, чтобы быть ближе, то, очевидно, вы ему приятны. Если при этом он выглядит неспокойно и меняет позы, то, возможно, вы его в определенном смысле волнуете.





И все же стоит всегда выходить из контекста. Если человек только что получил неприятное известие, то не стоит принимать на личный счет взгляд «сквозь» вас. Всем нам присуще порой отвлекаться на личное, уходить в себя, волноваться по разным поводам и т.п.

Социальный вальс

Это очень интересный психологический прием, который чем-то напоминает знаменитый танец: шаг вперед, шаг назад. Только шаги эти поведенческие, а не танцевальные па. Чтобы узнать, что человек думает о вас на самом деле, можно устроить небольшую проверку.

К примеру, не пишите первыми своему новому знакомому и ожидайте реакции. Если он заинтересован в вас, то почувствует беспокойство и обязательно себя проявит. Если нет — возможно, он только этого и ждал, но боялся сказать. Это может очень ранить, но если важна именно правда, то на такой прием можно положиться.

Социальная дистанция

Если мы говорим не о формальных отношениях, к примеру, с деловыми партнерами, то есть смысл «измерять» социальную дистанцию с собеседником. Понаблюдайте, старается он отстраниться или, наоборот, прикоснуться к вам. Если второе, то вы приятны ему не только в разговоре, но и физически.





Эти советы и приемы помогут вам лучше понять отношение людей, но не стоит забывать, что мы — не роботы, и реальные эмоции могут быть столь глубинными, что никак не проявляются внешне или же, напротив, человек показывает вовсе не то, что есть на самом деле. Если интуиция подсказывает вам, что общение не такое, каким бы вы его хотели видеть, возможно, до подсознания дошли скрытые сигналы, которые не считываются напрямую. Не игнорируйте их и слушайте свое сердце.