. Присяжные заседатели признали виновным иркутянина, избившего знакомого до смерти
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Присяжные заседатели признали виновным иркутянина, избившего знакомого до смерти

Присяжные заседатели признали виновным иркутянина, избившего знакомого до смерти

В Иркутске присяжные заседатели признали виновным 29-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Ленинский районный суд города Иркутска назначил мужчине наказание в виде лишения свободы с отбыванием колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК Иркутской области.

Следствие и суд установили, что 26 августа 2020 года пьяный обвиняемый на почве конфликта избил своего знакомого. Потерпевший скончался на месте преступления из-за обильной кровопотери. В тот же день полицейские задержали 29-летнего обвиняемого.

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По материалам: irk

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