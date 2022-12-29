. Путин запретил покупать ювелирные изделия дороже 400 тысяч рублей без паспорта
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Путин запретил покупать ювелирные изделия дороже 400 тысяч рублей без паспорта

Путин запретил покупать ювелирные изделия дороже 400 тысяч рублей без паспортаПутин разрешил покупать ювелирные изделия дешевле 400 тысяч рублей без паспорта

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении порога стоимости ювелирных изделий, которые граждане могут покупать без предъявления паспорта. Соответствующий закон появился на официальном сайте правовой информации.

Теперь без идентификации личности можно покупать ювелирные изделия до 60 тысяч рублей при расчетах наличными и до 400 тысяч рублей в случае оплаты банковской картой. Ранее этот порог составлял 40 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно.

При этом у продавца сохраняется право проверить паспорт покупателя и в случае покупки ниже порога при подозрении, что покупка совершается в целях легализации преступных доходов.

Ранее россияне назвали ювелирные украшения, которые мечтают приобрести больше всего. В ходе опроса выяснилось, что 82 процента граждан считают идеальным аксессуаром золотое кольцо с крупным бриллиантом и готовы потратить на это изделие до 100 тысяч рублей. Также известно, что больше других о таковом мечтают жители Санкт-Петербурга.

28 декабря новую жену российского футболиста Павла Мамаева Надежду Санько оштрафовали за нелегальный ввоз кольца за 9,5 миллиона рублей. Суд постановил взыскать с супруги спортсмена 200 тысяч рублей за уклонение от уплаты таможенных платежей, после того как она попыталась ввезти в Россию дорогое ювелирное украшение.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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