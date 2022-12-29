. Раскрыто, кто заменит собирающуюся рожать Ольгу Орлову в "Доме-2"

44-летняя ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Орлова собирается уйти в декретный отпуск. Звезда собирается рожать уже в скором времени. Стало известно, кто же заменит на телестройке экс-солистку группы "Блестящие".

Некоторое время назад появилась информация, что место Ольги Орловой займет известный зрителям "Дома-2" Степан Меньщиков.



Однако, судя по всему, эти слухи не подтвердились. Как выяснилось, Ольгу Орлову решили заменить женщиной.



Степан Меньщиков

Карты раскрыла бывшая девушка Влада Кадони, об уходе которого с "Дома-2" в последнее время ходило немало слухов.

"Спасибо всем огромное за поздравления. Вас очень много прибавилось, и какая-то нереальная активность в сториз и директе. Теперь смотрите каждый день телеканал "Ю". Телепроект "Дом-2", где я ведущая", - написала в соцсетях Нелли Ермолаева.

Судя по всему, после череды "стажировок" продюсеры одобрили кандидатуру Нелли Ермолаевой на место Ольги Орловой, ожидающей скорого появления малыша.

До этого звезду "Дома-2" можно было увидеть в эфире реалити в качестве ведущей. Поклонники шоу уже обсуждают ее воссоединение в кадре с экс-возлюбленным Владом Кадони.

Нелли Ермолаева займет место Ольги ОрловойОльга Орлова раскрыла дату родов

Телеведущая регулярно рассказывает подписчикам о своем интересном положении и демонстрирует округлившийся животик. Недавно Ольга Орлова завела разговор о дате родов.



Мои дорогие, очень много вопросов про мое положение и, конечно же, про роды. Могу сказать, что малышку мы ждем в феврале! А вот "когда именно", я не знаю. Это будет зависеть от ее готовности, от моего состояния и от ее желания/решения появиться на свет