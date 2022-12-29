. Регина Тодоренко впала в истерику из-за травмы сына
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Регина Тодоренко впала в истерику из-за травмы сына

Регина Тодоренко впала в истерику из-за травмы сына
Ведущая Регина Тодоренко поделилась несчастьем. Заботливая мама не знала, как помочь малышу. Телеведущая, актриса и певица Регина Тодоренко  27 декабря поделилась со своими подписчиками переживаниями из-за того, что приключилось рано утром с ее четырехлетним сыном Мишей.
«Я сегодня плакала от того, что у сына в пальце заноза. Он орал, а я не могла ее вытащить, и орала, и плакала от бессилия», — рассказала звезда. К счастью, от занозы все же удалось избавиться, и в семье воцарился мир. Напомним, что у Тодоренко и ее супруга Влада Топалова подрастает двое сыновей — Михаил, которого они с супругом часто называют «Майклом», а также кроха Мирослав — ему еще нет и года.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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