. Регина Тодоренко впала в истерику из-за травмы сына

Ведущая Регина Тодоренко поделилась несчастьем. Заботливая мама не знала, как помочь малышу. Телеведущая, актриса и певица Регина Тодоренко 27 декабря поделилась со своими подписчиками переживаниями из-за того, что приключилось рано утром с ее четырехлетним сыном Мишей.«Я сегодня плакала от того, что у сына в пальце заноза. Он орал, а я не могла ее вытащить, и орала, и плакала от бессилия», — рассказала звезда. К счастью, от занозы все же удалось избавиться, и в семье воцарился мир. Напомним, что у Тодоренко и ее супруга Влада Топалова подрастает двое сыновей — Михаил, которого они с супругом часто называют «Майклом», а также кроха Мирослав — ему еще нет и года.