. Ретроградный Меркурий с 29 декабря 2022 по 18 января 2023 года: рекомендации Анжелы Перл для Знаков Зодиака

В конце года Меркурий вновь уходит в ретроградное движение. Советы известного астролога Анжелы Перл помогут Знакам Зодиака не оступиться и обойти стороной неурядицы, которые свойственны такому событию.

Меркурий будет разворачиваться в Знаке Козерога. Это событие затронет эмоции и настроение, а значит, наступает время для осторожности и осмотрительности. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к советам астролога, чтобы обрести уверенность и начать новый 2023 год без проблем и препятствий.

Овен

Меркурий развернется в 10 доме гороскопа, который отвечает за карьеру. Астролог рекомендует сосредоточиться на «недоделках», проверке документов и возобновлении общения с прежними клиентами. Удача не отвернется, если не бояться признавать свои ошибки и не пытаться торопить события. Представители Знака могут столкнуться с переменой планов, однако резко изменять жизнь не стоит — это время подходит для тщательной подготовки и перепланирования.

Телец

Меркурий развернется в 9 доме гороскопа, а значит, фокус внимания будет прикован к поездкам и планам. Астролог предупреждает, что планы поменяются. Астролог рекомендует не переживать — перспективы будут позитивными. Это время удачно для пересдачи экзаменов, возвращения на прежнее место работы, возобновления курсов. Удача будет улыбаться тем представителям Знака, кто настроен на позитив и не переживает понапрасну.

Близнецы

Меркурий в 8 доме приковывает фокус внимания на финансы. Близнецы должны быть готовы к тому, что повторится ситуация из прошлого, однако планета может проиграться и как долгожданное возвращение долгов и выплат. Это время благоприятно для наведения порядков в банковских счетах, закрывать или перефинансировать кредиты, а также заниматься составлением бюджета, чтобы начать рационально использовать свои накопления.

Рак

У Раков Меркурий развернется в 7 доме гороскопа, который отвечает за отношения. Ситуация может проиграться как возврат к разрешению конфликта, который не был закрыт ранее, а также как возврат к разорванным отношениям. Астролог рекомендует не спешить с действиями, чтобы избежать неприятностей и разрешить сложившуюся ситуацию с пользой для себя. Также есть вероятность вновь вернуться к общению с людьми, связь с которыми была утеряна на долгое время.

Лев

6 дом гороскопа, в котором развернется Меркурий, отвечает за работу и повседневность. Ситуация может повернуться так, что Львы будут возвращаться к старым клиентам, пересматривать планы и вносить новшества. Астролог рекомендует заняться планированием, чтобы учесть нюансы и не потерять репутации. Удача будет на стороне тех представителей Знака, кто не будет спешить и потакать сиюминутным прихотям.

Дева

Представителей Знака ждет разворот Меркурия в 5 доме гороскопа. Этот период будет связан с любовью к себе и получением позитивных эмоций. Астролог рекомендует посетить места, в которых было комфортно, не отказывать себе в приятных мелочах и не зацикливаться на проблемах. Главное — отдавать себе от чет в действиях и не действовать на поводу сиюминутных эмоций.

Весы

Четвертый дом гороскопа отвечает за место жительства, и здесь Весов ждут переезды, продление контрактов, возвращение на родину. Представителей Знака ждут встречи с людьми из прошлого, возобновление прежде утерянных контактов и забота о своем комфорте. Подходит этот промежуток времени и для завершения ремонта, перепланировки, а также решения вопросов, связанных с семьей.

Скорпион

Разворот Меркурия в третьем доме гороскопа приковывает фокус внимания к общению. Скорпионы смогут восстановиться в обучении, восстановить или подтвердить свои навыки, вернуться к общению со старыми клиентами или деловыми партнерами. Время удачно для проведения переговоров, однако достичь договоренностей удастся лишь после 18 января. Астролог не рекомендует приобретать технику, чтобы не создавать себе лишних проблем.

Стрелец

Меркурий во втором доме гороскопа отвечает за финансы. В это время обычно возвращаются долги, возобновляется общение с бывшими коллегами или работодателями. Стрельцы должны быть готовы к тому, чтобы вернуться назад, восстановиться в должности ли взять подработку. Астролог рекомендует использовать время с пользой, раскрывать свои таланты и не останавливаться в развитии.

Козерог

Первый дом гороскопа приковывает фокус внимания Козерогов на намерения и планы. В этот период планы могут поменяться как из-за желаний представители Знака, так и по независящим от них обстоятельствам. Астролог рекомендует быть ответственными и не спешить с решениями, чтобы не оступиться и не свернуть в тупик. Затронет ретро Меркурий и вопрос отношений: восстановление общения с бывшими партнерами, коллегами или друзьями.

Водолей

12 дом гороскопа отвечает за завершение, и по ретроградному Меркурию Водолеи смогут завершить очередной период жизни. Это время удачно для наведения порядка в доме и жизни, пересмотра планов и обследования по состоянию здоровья. Водолеи должны быть готовы к тому, что планы могут поменяться, а значит, не стоит планировать ничего наверняка, чтобы не разочароваться.

Рыбы

Меркурий в 11 доме гороскопа влияет на сферу общения, и Рыб ждут встречи из прошлого. Это время подходит для восстановления общения, восстановления в группах по интересам. Астролог рекомендует не торопиться с воплощением в жизнь смелых панов — лучше всего заняться пересмотром своей деятельности, обретения уверенности и комфорта.