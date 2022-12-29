. Ряд стран решили тестировать на коронавирус приезжих из Китая
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Ряд стран решили тестировать на коронавирус приезжих из Китая

Ряд стран решили тестировать на коронавирус приезжих из Китая

Ряд стран решили тестировать на коронавирус приезжих из КитаяСША, Италия и Япония решили тестировать на коронавирус приезжих из Китая

Ряд стран решили тестировать на коронавирус приезжих из Китая на фоне информации о переполненных в КНР больницах и похоронных бюро. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, в США с 5 января прилетающие из Поднебесной, Гонконга и Макао или посетившие их за десять дней до визита в Америку, должны будут представить отрицательные результаты ПЦР-теста для въезда в страну. Также подойдут справки о недавнем выздоровлении. Необходимые документы будут проверять у пассажиров перед посадкой в самолет.

О проведении тестирования для прибывших из Китая также заявили в Японии, Италии и на Тайване.

Ранее стало известно что больницы и похоронные бюро Китая столкнулись с большой нагрузкой из-за коронавируса после отмены властями жестких ограничений. Медики из больницы в городе Чэнду провинции Сычуань рассказали, что учреждение переполнено, внутри и снаружи отделения неотложной помощи образовались очереди, и почти у всех поступающих пациентов диагностируется COVID-19.

Стоянки у крупнейшего похоронного бюро в городе также переполнены, по словам сотрудников, им приходится кремировать по 200 человек в день, в то время как раньше — 30-50, места для кремации полностью забронированы до нового года.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

7 источников молодости и хорошего настроения
7 источников молодости и хорошего настроения
7 признаков, что вас окружают токсичные люди
7 признаков, что вас окружают токсичные люди
Врач Мясников назвал единственное ограничение для россиян за новогодним столом
Врач Мясников назвал единственное ограничение для россиян за
Джон Ромеро работает над шутером на Unreal Engine 5 с «чем-то новым» для жанра
Джон Ромеро работает над шутером на Unreal Engine 5 с «чем-то новым»
5 способов, которые помогут быстро почистить много картошки
5 способов, которые помогут быстро почистить много картошки
Особенности автомобиля Škoda Karoq
Особенности автомобиля Škoda Karoq
Минфин и ЦБ не смогли договориться об использовании криптовалюты в России
Минфин и ЦБ не смогли договориться об использовании криптовалюты в
Ряд стран решили тестировать на коронавирус приезжих из Китая
Ряд стран решили тестировать на коронавирус приезжих из Китая
Подборка забавных твитов о детях (25 фото)
Подборка забавных твитов о детях (25 фото)
Раскрыты подробности инцидента со сбитым над Энгельсом неопознанным объектом
Раскрыты подробности инцидента со сбитым над Энгельсом неопознанным
Филипп Киркоров откровенно рассказал о романе с ревнивой Азизой, на которой чуть не женился
Филипп Киркоров откровенно рассказал о романе с ревнивой Азизой, на
Сборы «Аватара 2» во всем мире превысили миллиард долларов
Сборы «Аватара 2» во всем мире превысили миллиард долларов

Топ на сегодня

Культовый фильм «Один Дома» - когда будут показывать по телевизору в новом 2023 году
Культовый фильм «Один Дома» - когда будут показывать по телевизору в
Константин Ивлев рассказал о проститутках и жене, у которой вечно болит голова
Константин Ивлев рассказал о проститутках и жене, у которой вечно
Глава «Газпрома» спрогнозировал будущие объемы поставок газа в Китай
Глава «Газпрома» спрогнозировал будущие объемы поставок газа в Китай
Ольгу Бузову заваливает подарками известный певец
Ольгу Бузову заваливает подарками известный певец
Анжелика Варум вынуждена терпеть измены Леонида Агутина
Анжелика Варум вынуждена терпеть измены Леонида Агутина

Еще по теме

Больницы Китая переполнились из-за коронавируса
В России рассказали о тестировании пациентов с подозрением на китайский вирус
ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет на фоне коронавируса
Россия приостановит оформление электронных виз гражданам Китая