США, Италия и Япония решили тестировать на коронавирус приезжих из Китая

Ряд стран решили тестировать на коронавирус приезжих из Китая на фоне информации о переполненных в КНР больницах и похоронных бюро. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, в США с 5 января прилетающие из Поднебесной, Гонконга и Макао или посетившие их за десять дней до визита в Америку, должны будут представить отрицательные результаты ПЦР-теста для въезда в страну. Также подойдут справки о недавнем выздоровлении. Необходимые документы будут проверять у пассажиров перед посадкой в самолет.

О проведении тестирования для прибывших из Китая также заявили в Японии, Италии и на Тайване.

Ранее стало известно что больницы и похоронные бюро Китая столкнулись с большой нагрузкой из-за коронавируса после отмены властями жестких ограничений. Медики из больницы в городе Чэнду провинции Сычуань рассказали, что учреждение переполнено, внутри и снаружи отделения неотложной помощи образовались очереди, и почти у всех поступающих пациентов диагностируется COVID-19.

Стоянки у крупнейшего похоронного бюро в городе также переполнены, по словам сотрудников, им приходится кремировать по 200 человек в день, в то время как раньше — 30-50, места для кремации полностью забронированы до нового года.