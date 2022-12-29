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Российские хакеры раскрыли данные офицеров НАТО из кибервойск

Российские хакеры раскрыли данные офицеров НАТО из кибервойскХакеры RaHDit раскрыли данные более 100 воюющих против России офицеров НАТО из кибервойск

Российская хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») представила третий список из более 100 человек, в который включили кадровых военных НАТО и лиц, оказывающие услуги и консультации киберцентрам в Прибалтике и на Украине. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на хакера из RaHDit на условиях анонимности.

Источник издания рассказал, что именно центры НАТО совершают кибератаки. При этом кадровые украинские силовики и народные активисты играют лишь роль прикрытия. Список воюющих против России офицеров, чьи данные раскрыли, опубликованы на портале проекта «Немезида» в разделе «Иностранные пособники и наемники» — «Кибервойска НАТО».

Накануне хакеры RaHDit опубликовали данные украинских «кибервойск». Они раскрыли информацию более чем о 70 солдатах и офицерах ВСУ.

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По материалам: lenta.ru

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