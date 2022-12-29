. «РТ-НЭО Иркутск» продолжает акцию «Спишем пени»
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«РТ-НЭО Иркутск» продолжает акцию «Спишем пени»

«РТ-НЭО Иркутск» продолжает акцию «Спишем пени»

«РТ-НЭО Иркутск» напоминает жителям Иркутской области об акции «Спишем пени», которая проводится с 1 по 31 декабря 2022 года. При оплате задолженности по услуге «Обращение с ТКО» в полном объеме начисленные пени будут списаны.

Узнать сумму для оплаты можно в платежных документах в графе «К оплате», а также в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» по номеру лицевого счета.

Условия акции:
— Акция действует с 1.12.2022 г. по 31.12.2022 г. только для собственников жилых объектов.
— Учитываются все платежи с 1.12.2022 по 31.12.2022.
— Списание пени будет отображено в платежном документе за январь 2023 г.
— Списанию не подлежат пени, взысканные с потребителя по решению суда.

Произвести оплату услуг по вывозу ТКО БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ возможно по лицевому счету:
— через банкоматы Банка ВТБ (ПАО) с использованием банковских карт Банка ВТБ (ПАО);
— через "ВТБ-онлайн. Обязанность по оплате комиссий за перевод возложена на «РТ-НЭО Иркутск».

Также в настоящее время оплачивать услуги без комиссии возможно через АО «Почта Банк»:
— в банкоматах при безналичной оплате картами Почта Банка;
— мобильном приложении интернет-банк «Почта Банк Онлайн».

Всем клиентам Почта Банка доступно получение электронной квитанции на оплату услуг «РТ- НЭО Иркутск» в мобильном приложении «Почта Банк Онлайн». Свою задолженность можно найти по лицевому счету абонента, в разделе «Коммунальные услуги».

Кроме того оплатить услугу можно: в мобильном приложении «СберБанк Онлайн»; в любом отделении банка «СберБанк» у оператора или через банкомат. При выборе одного из этих способов оплаты возможно взимание комиссии.

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По материалам: irk

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