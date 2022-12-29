29 декабря сайт IRK.ru подвел итоги новогоднего конкурса «Самый лучший кот». По итогам голосования первое место достается кошке Белке: она набрала 45 голосов. На втором месте — рыжий Осфальд с 37-ю голосами. Третье место заняла кошка по имени Ночь (36 голосов).

Фотографии котиков сайт принимал с 19 до 25 декабря, 26—28 декабря проходило голосование. Трое участников, набравшие максимальное количество голосов, получат подарки от спонсора конкурса — зоомагазина «Самый Рыжий»: сертификаты на 1000, 2000 и 3000 рублей.





На втором месте — рыжий Осфальд Третье место заняла кошка по имени Ночь

Победители могут заглянуть за призами в редакцию 29, 30 декабря 2022 года. Можно также прийти после праздников — с 9 января 2023 года. Офис IRK.ru располагается по адресу: Дзержинского, 10, 2 этаж (с 09:00 до 18:00, с 13:00 до 14:00 — обеденный перерыв). Телефон: 48-88-50.



