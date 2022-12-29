. Сайт IRK.ru подвел итоги новогоднего конкурса «Самый лучший кот»
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Сайт IRK.ru подвел итоги новогоднего конкурса «Самый лучший кот»

Сайт IRK.ru подвел итоги новогоднего конкурса «Самый лучший кот»

29 декабря сайт IRK.ru подвел итоги новогоднего конкурса «Самый лучший кот». По итогам голосования первое место достается кошке Белке: она набрала 45 голосов. На втором месте — рыжий Осфальд с 37-ю голосами. Третье место заняла кошка по имени Ночь (36 голосов).

Фотографии котиков сайт принимал с 19 до 25 декабря, 26—28 декабря проходило голосование. Трое участников, набравшие максимальное количество голосов, получат подарки от спонсора конкурса — зоомагазина «Самый Рыжий»: сертификаты на 1000, 2000 и 3000 рублей.


На втором месте — рыжий Осфальд Третье место заняла кошка по имени Ночь

Победители могут заглянуть за призами в редакцию 29, 30 декабря 2022 года. Можно также прийти после праздников — с 9 января 2023 года. Офис IRK.ru располагается по адресу: Дзержинского, 10, 2 этаж (с 09:00 до 18:00, с 13:00 до 14:00 — обеденный перерыв). Телефон: 48-88-50.


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По материалам: irk

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