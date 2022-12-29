. Сборы «Аватара 2» во всем мире превысили миллиард долларов
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Сборы «Аватара 2» во всем мире превысили миллиард долларов

Сборы «Аватара 2» во всем мире превысили миллиард долларовСборы фильма «Аватар: Путь воды» во всем мире превысили 1 миллиард долларов

Кассовые сборы фильма «Аватар: Путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона официально превысили отметку в 1 миллиард долларов. Об этом сообщает Deadline.

Сиквел заработал такую сумму всего за 14 дней после премьеры. Картина стала первым фильмом, собравшим 1 миллиард долларов за такой короткий срок, со времен «Человека-паука: Нет пути домой», вышедшего в декабре прошлого года. Она также стала первым проектом в 2022 году, быстрее всех заработавшим эту сумму.

Уточняется, что кассовые сборы «Аватара 2» внутри страны составили 317,1 миллиона долларов, в иностранном прокате — 712,7 миллиона долларов. Общая сумма, таким образом, составила 1,029 миллиарда долларов по всему миру.

По мировым сборам сиквел уже обошел «Мир Юрского периода: Господство», собравший 1,001 миллиард долларов. Выручка «Аватара: Путь воды» за пределами страны приближается к сборам «Топ Гана: Мэверик», который заработал 770 миллионов за рубежом. Если научно-фантастическому фильму удастся превзойти этот результат, он станет крупнейшим зарубежным релизом 2022 года и вторым по величине студийным проектом в эпоху пандемии.

Ранее стало известно, что из «Аватара 2» вырезали десять минут фильма из-за проблем с оружием в США.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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