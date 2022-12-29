. СБУ заставляла пленных военных ДНР давать ложные показания

СБУ заставляла пленных бойцов ДНР давать ложные показания на депутата Госдумы Делимханова

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пытались заставить захваченных ими бойцов Донецкой народной республики (ДНР) дать ложные показания против депутата Госдумы от Чечни, Героя России Адама Делимханова, пишет РИА Новости со ссылкой на вернувшегося из украинского плена танкиста Сергея Филипа.

Филип пошел добровольцем в Народную милицию ДНР в 2014 году. Он воевал в качестве оператора-наводчика танка в танковом батальоне отдельного 9-го Мариупольско-Хинганского полка морской пехоты ДНР. Украинские военные захватили мужчину в плен летом 2022 года.

Бывший пленный сообщил, что сотрудники СБУ допрашивали его несколько раз. В один момент они показали ему четыре фотографии и потребовали зачитать текст о Делимханове. «Хотя на самом деле я его не видел, я вообще понятия не имел, кто это такой», — подчеркнул танкист.

СБУ нужно было письменное подтверждение того, что депутат Госдумы в сопровождении многочисленной охраны был в Мариуполе, указал военный.

Ранее СБУ расстреляла в Бериславе на подконтрольной Киеву части Херсонской области 20 человек.