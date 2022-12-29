. СК установил предварительную причину пожара с гибелью детей в Иркутском районе

Следователи СУ СК России по Иркутской области установили предварительную причину пожара с гибелью детей в поселке Березовый Иркутского района. Возгорание произошло в результате нештатного режима работы сетевого фильтра: в него было включено несколько электроприборов.

Сотрудники СК и криминалисты изъяли запись с камеры видеонаблюдения, которая находилась в одной из комнат дома. На видеозаписи заметно, что возгорание началось в месте, где к сетевому фильтру было подключено несколько приборов, в том числе гирлянда и обогреватель.

По уточненным данным, на пожаре погибли трое детей в возрасте 4, 7 и 12 лет. Спаслась их 15-летняя сестра. Мать детей была на работе, а отец — в другом регионе. Следователи назначили ряд судебных экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Двухэтажный деревянный дом в микрорайоне Березовый поселка Маркова загорелся утром 29 декабря. По факту гибели троих детей в результате пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».