. Скандальный блогер посмеялась над Ольгой Бузовой

Миро высмеяла ведущую и певицу Ольгу Бузову за то, что та не может найти себе мужа. Блогер Лена Миро пожалела незамужнюю теледиву Ольгу Бузову. Поющая телеведущая Ольга Бузова, которая в январе отметит свое 37-летие, на днях взорвала Сеть, показав квартиру, заполненную несметным количеством красных роз. Поклонники уже решили, что это новый избранник Ольги Бузовой изволил так шиковать. И теледива на это как бы вовсю намекала. Но нет. Оказалось, это дело рук поп-короля Филиппа Киркорова. Все были разочарованы, поскольку понимают, что Ольге он точно не пара.В своем «Живом журнале» известный блогер Лена Миро и пожалела, и унизила Ольгу Бузову одновременно. Миро архаично дала понять, что считает Бузову неудачницей, потому что та до сих пор не замужем. «Смотрю я на милую гОленьку и думаю, что уже и Волочкова почти вышла замуж, а Бузова все никак. И поет, и танцует, и яркая. И все ее знают, и денежка водится. Дружит со знаменитостями, а своего дерзкого цитруса все никак дождаться не может. Что делать гОленьке с личной жизнью? Почему не складываются у нее отношения? Понятно, что не первой свежести женщина, но Волочкова же нашла жениха! И у Макеевой муж есть — сделала ему зубы и герб. Сама Бузова считает себя сильной личностью. Может, оттого и мужика найти не может?» — высказалась Лена Миро.