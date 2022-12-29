. Скорпионам нужно объективно оценивать свои силы, а Рыбам не бояться рисковать: гороскоп на январь 2023 года для всех знаков зодиака

Январь 2023 года богат различными астрологическими событиями, которые способны изменить жизнь многих людей. В этом месяце Меркурий, Марс и Уран прекратят свое ретроградное движение и перейдут в более спокойную фазу, но это может стать триггером для возникновения различных ситуаций, как позитивного, так и негативного характера. Представители разных знаков зодиака должны знать, как гармонизировать свое энергетическое поле и направить развитие событий в благоприятное русло.

Овен

Овнам в январе рекомендуется пользоваться оберегом в виде черной нити на запястье — она предотвратит хаотичное и неконтролируемое развитие событий. При этом нужно стараться быть дисциплинированными и придерживаться заранее составленного плана действий. Избегайте спонтанных поступков и поспешных решений.

Телец





Начало года обещает Тельцам позитивные перемены. В течение месяца у вас будет много работы, которую необходимо завершить. Сфокусируйте свое внимание на мелких деталях, чтобы не упустить чего-то важного. К концу января вас ждет неожиданный сюрприз в виде улучшения финансового положения.

Близнецы

Ретроградный Меркурий внесет в жизнь Близнецов заметную турбулентность. Вас будет «штормить» на протяжении первой половины месяца, пока планета не начнет свое обычное движение по небосклону. Старайтесь пользоваться духовными практиками и больше доверяйте своей интуиции в делах.

Рак

Чувствительные Раки в январе будут предрасположены к перепадам настроения. Временами вам будет казаться, что вы полностью утратили контроль над обстоятельствами. Не стоит поддаваться панике, в самые трудные минуты соберите свою волю в кулак и начинайте действовать — вы в состоянии «вырулить» из любого кризиса.

Лев





Львам в январе предстоят серьезные испытания на прочность, которые вы с честью выдержите, если будете последовательны в своих поступках. Вы находитесь на пике энергетического подъема, поэтому все невзгоды окажутся вам по плечу. Позитивные перемены ожидают Львов в сфере отношений, не упустите это благоприятное время для принятия важных решений в виде изменения своего семейного статуса.

Дева

В начале первого зимнего месяца Деву ждут разочарования и неудачи, но они продлятся недолго. Способность пренебрегать трудностями и уверенно идти вперед, к поставленным целям, возьмут верх над обстоятельствами. В качестве оберега Деве очень пригодится ее камень — жемчуг, цитрин или изумруд, который желательно всегда носить при себе.

Весы

Весам в январе нужно перестать колебаться и полностью взять контроль над обстоятельствами в свои руки. Откажитесь от помощи и советов посторонних, анализируйте происходящие вокруг вас события и делайте выводы. Старайтесь не рисковать, но и не отступать от поставленных перед собой целей. Сейчас все в ваших руках, любые преграды преодолимы.

Скорпион





Способность объективно оценивать свои силы и взвешивать все принимаемые решения очень поможет Скорпионам в первый зимний месяц. Некоторые препятствия, которые возникнут у вас на пути, окажутся легко преодолимы. Старайтесь понапрасну не рисковать и ставьте перед собой реальные цели.

Стрелец

У Стрельцов в январе может случиться кризис, когда будет утрачена уверенность в своих силах и вы испытаете состояние, близкое к депрессии. Взять себя в руки поможет кратковременный отдых, трезвая оценка ситуации и некоторые перемены в последующих планах. Также можно поднять себе настроение покупкой новых приятных вещей.

Козерог

Козерогам в январе будет сопутствовать удача и финансовый успех во всех начинаниях. Вы сможете осуществить свои самые заветные желания и исполнить сокровенные мечты. Приятные и долгожданные перемены произойдут также в сфере личных и семейных отношений.

Водолей





Первый зимний месяц подарит Водолеям уверенность в своих силах и определит будущий вектор их успеха. Особенно повезет творческим представителям этого знака, которые могут открыть для себя дополнительные финансовые потоки и выйти на новый материальный уровень в своем профессиональном деле.

Рыбы

Рыбам в январе предстоит избавиться от всего лишнего, мешающего их продвижению вперед. Откажитесь от стереотипов, пересмотрите свои планы, проанализируйте пути достижения поставленных целей. Возможно, также придется отказаться от сотрудничества и общения с некоторыми людьми. Не бойтесь рисковать в принятии важных решений — это ваш путь к успеху.