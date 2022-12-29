. Слияние Microsoft и Activision Blizzard одобрил еще один регулятор
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Слияние Microsoft и Activision Blizzard одобрил еще один регулятор

Слияние Microsoft и Activision Blizzard одобрил еще один регулятор


Еще один антимонопольный регулятор одобрил слияние Microsoft и Activision Blizzard. Ранее сделку одобрили Бразилия, Саудовская Аравия и Сербия. Теперь же к ним присоединилась Чили.

Национальное управление прокуратуры Чили объявило, что не видит проблем для завершения сделки между Microsoft и Activision Blizzard. В их заключении говорится, что на рынке Чили после закрытия сделки нет риска возникновения у Microsoft доминирующего положения. Регулятор не считает, что сделка даст Microsoft перед Sony существенное преимущество, особенно на рынке Чили, где проекты Activision Blizzard не имеют доминирующего положения.

Стоит сказать, что в том же заключении регулятора в Чили говорится об уверенности, что Activision Blizzard продолжит выпускать игры серии Call of Duty на Playstation.

Напомним, на рынках США, Великобритании и Евросоюза у Microsoft есть проблемы с прохождением проверки со стороны регулирующих органов.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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