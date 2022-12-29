. Спикер Заксобрания исполнил новогоднюю мечту 9-летнего мальчика из Свирска

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников помог исполнить еще одну мечту ребенка в рамках акции «Елка желаний». Девятилетний мальчик из Свирска хотел побывать в кабине машиниста. Реализовать идею помогли в Восточно-Сибирской железной дороге ОАО «РЖД».

Дима Прохоров учится в специальной школе, у него проблемы со слухом и речью. О предстоящей поездке он узнал только накануне. Его мама Нина Прохорова решила сделать мальчику сюрприз. По ее словам, особая любовь к поездам у Димы сложилась после поездки в Санкт-Петербург. Теперь большая часть игрушек ребенка связана с железной дорогой.

Мечту Димы помогли исполнить сотрудники ВСЖД. Мальчик побывал в эксплуатационном локомотивном депо Иркутск-Сортировочный. Дима вместе с мамой и спикером областного парламента Александром Ведерниковым поднялся в кабину машиниста. Машинист-инструктор Кирилл Кармышев, который тоже с детства мечтал работать с поездами, рассказал об устройстве локомотива и разрешил дать несколько гудков, включить часть приборов.

Дима также посетил тематическую выставку в отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея. Председатель ЗакСобрания вручил Диме и его маме новогодние подарки и поздравил с наступающим праздником.