. Спрогнозирован курс доллара в 2023 году

Инвестконсультант Шенк спрогнозировал, что доллар будет стоить 72-75 рублей в 2023 году

Директор департамента инвестиционного консультирования «Открытие Инвестиции» Андрей Шенк в беседе с агентством «Прайм» спрогнозировал, что, если в следующем году мир не накроет очередной экономический катаклизм, доллар будет стоить 72-75 рублей.

Инвестконсультант считает, что при рецессии мир может столкнутся с удешевлением энергоресурсов и других сырьевых товаров, что отразится на российской экономике. Однако евро или доллар могут достигнуть стоимости в 100 рублей только в случае активации бюджетного правила в прежнем виде или отказе от контроля за движением капитала.

«Ни того, ни другого в ближайшее время не ожидается», — пояснил аналитик.

Ранее в правительстве объяснили плюсы слабого рубля. В условиях падения доходов компаний и просадки экспорта крепкий рубль, который сыграл свою роль во второй половине уходящего года, больше не нужен, сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.