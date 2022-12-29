. Стрижка ногтей по лунному календарю в январе 2023 года

Красивый образ складывается из мелочей, и поднять себе настроение можно благодаря простой процедуре. Стрижка ногтей в январе 2023 года обязательно привлечет удачу, если прислушаться к советам астрологов и выбирать благоприятные по энергетике дни месяца.

Уход за руками важен, ведь ногти отражают состояние здоровье. Красивый и ухоженный внешний вид привлекает внимание, располагает окружающих и повышает уверенность. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к советам астрологов, чтобы начать январь с хорошего настроения и подстричь ноготки в благоприятные дни этого месяца. Благодаря простым процедурам будет проще избавиться от проблем, сомнений и неудач.

1, 2 января: в начале месяца растущая Луна будет в созвездии Тельца, и астрологи не рекомендуют стричь ногти. Такая процедура лишит уверенности и ослабит биополе. В первые дни января уместным будет уход за кожей рук и питательные маски, предотвращающие сухость кожи.

3, 4 и 5 января: под влиянием растущей Луны в созвездии Близнецов можно смело отправляться к мастеру маникюра. Обрезка ноготков избавит от грусти и хандры, а яркий маникюр вернет позитивный настрой и уверенность.

6, 7 января: два дня Луна проведет в созвездии Рака. В день Полнолуния 7 января стричь ноготки не стоит из-за риска занести инфекцию. 6 числа маникюр лучше заменить уходом и нанесением укрепляющего лака, чтобы предотвратить ломкость ногтевых пластин.

8, 9 и 10 января: Луна начинает убывать, перемещаясь в созвездие Льва. Дачными днями для маникюра будут 9 и 10 января. В эти дни стрижка ногтей позитивно повлияет на настроение и энергетику, а новый дизайн и пастельные оттенки лака избавят от перепадов настроения.

11, 12 января: удачные дни для маникюра будут во время пребывания Луны в созвездии Девы Классический маникюр, а также закругленная форма ногтей станут спасением от конфликтных ситуаций и помогут находить общий язык с окружением.

13, 14 и 15 января: три дня растущая Луна проведет в созвездии Весов. Это время удачно для того, чтобы изменить имидж, подстричь ноготки и сделать новый маникюр. Поход в салон красоты пройдет удачно, если настроиться на волну позитива и выбрать любимый оттенок лака.

16, 17 января: Луна перемещается в созвездие Скорпиона. Пару дней астрологи рекомендуют не стричь ноготки, чтобы исключить микротравмы и появление заусенцев. Это время подходит для ухаживающих процедур для укрепления ногтевых пластин и увлажнения кожи рук.

18, 19 января: под влиянием стареющей Луны в созвездии Стрельца стричь ноготки нежелательно. В эти дни астрологи рекомендуют посвятить время расслабляющим процедурам, чтобы избавиться от стресса и привести эмоции в норму.

20, 21 января: под влиянием убывающей Луны в Козероге стрижка ногтей не нанесет вреда, если довериться профессионалу. Закругленная форма ногтевых пластин избавит от агрессии и придаст уверенности.

22, 23 января: начало роста Луны в созвездии Водолея — не лучшее время для экспериментов. Стрижка ногтей в эти дни не нанесет вреда, однако ногти могут расти ослабленными, если не использовать укрепляющие средства.

24, 25 января: Луна перемещается в созвездие Рыб, и это время неудачно для смены дизайна ногтей. В этот период можно подпилить отросшие ноготки, а также применить народные средства для укрепления ногтевых пластин.

26, 27 января: Луна в Овне — яркое сочетание, которое потребует ответственности и уверенности. Стрижка ногтей, как и маникюр, не нанесет вреда, если выбирать приглушенные оттенки и пользоваться услугами профессионала.

28, 29 января: Луна возвращается в созвездие Тельца, и это время неблагоприятно для стрижки ногтей из-за риска лишиться материального благополучия. Запрета на ухаживающие процедуры нет.

30, 31 января: последние дни января растущее ночное светило проведет в созвездии Близнецов. Это время удачно для смены имиджа, стрижки ногтей и нового дизайна. Яркие оттенки лака вернут хорошее настроение и помогут привлечь внимание противоположного пола.