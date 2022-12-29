. Стрижка ногтей по лунному календарю в январе 2023 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стрижка ногтей по лунному календарю в январе 2023 года

Стрижка ногтей по лунному календарю в январе 2023 года

Красивый образ складывается из мелочей, и поднять себе настроение можно благодаря простой процедуре. Стрижка ногтей в январе 2023 года обязательно привлечет удачу, если прислушаться к советам астрологов и выбирать благоприятные по энергетике дни месяца.


Уход за руками важен, ведь ногти отражают состояние здоровье. Красивый и ухоженный внешний вид привлекает внимание, располагает окружающих и повышает уверенность. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к советам астрологов, чтобы начать январь с хорошего настроения и подстричь ноготки в благоприятные дни этого месяца. Благодаря простым процедурам будет проще избавиться от проблем, сомнений и неудач.

1, 2 января: в начале месяца растущая Луна будет в созвездии Тельца, и астрологи не рекомендуют стричь ногти. Такая процедура лишит уверенности и ослабит биополе. В первые дни января уместным будет уход за кожей рук и питательные маски, предотвращающие сухость кожи.

3, 4 и 5 января: под влиянием растущей Луны в созвездии Близнецов можно смело отправляться к мастеру маникюра. Обрезка ноготков избавит от грусти и хандры, а яркий маникюр вернет позитивный настрой и уверенность.

6, 7 января: два дня Луна проведет в созвездии Рака. В день Полнолуния 7 января стричь ноготки не стоит из-за риска занести инфекцию. 6 числа маникюр лучше заменить уходом и нанесением укрепляющего лака, чтобы предотвратить ломкость ногтевых пластин.

8, 9 и 10 января: Луна начинает убывать, перемещаясь в созвездие Льва. Дачными днями для маникюра будут 9 и 10 января. В эти дни стрижка ногтей позитивно повлияет на настроение и энергетику, а новый дизайн и пастельные оттенки лака избавят от перепадов настроения.


11, 12 января: удачные дни для маникюра будут во время пребывания Луны в созвездии Девы Классический маникюр, а также закругленная форма ногтей станут спасением от конфликтных ситуаций и помогут находить общий язык с окружением.

13, 14 и 15 января: три дня растущая Луна проведет в созвездии Весов. Это время удачно для того, чтобы изменить имидж, подстричь ноготки и сделать новый маникюр. Поход в салон красоты пройдет удачно, если настроиться на волну позитива и выбрать любимый оттенок лака.

16, 17 января: Луна перемещается в созвездие Скорпиона. Пару дней астрологи рекомендуют не стричь ноготки, чтобы исключить микротравмы и появление заусенцев. Это время подходит для ухаживающих процедур для укрепления ногтевых пластин и увлажнения кожи рук.

18, 19 января: под влиянием стареющей Луны в созвездии Стрельца стричь ноготки нежелательно. В эти дни астрологи рекомендуют посвятить время расслабляющим процедурам, чтобы избавиться от стресса и привести эмоции в норму.

20, 21 января: под влиянием убывающей Луны в Козероге стрижка ногтей не нанесет вреда, если довериться профессионалу. Закругленная форма ногтевых пластин избавит от агрессии и придаст уверенности.

22, 23 января: начало роста Луны в созвездии Водолея — не лучшее время для экспериментов. Стрижка ногтей в эти дни не нанесет вреда, однако ногти могут расти ослабленными, если не использовать укрепляющие средства.


24, 25 января: Луна перемещается в созвездие Рыб, и это время неудачно для смены дизайна ногтей. В этот период можно подпилить отросшие ноготки, а также применить народные средства для укрепления ногтевых пластин.

26, 27 января: Луна в Овне — яркое сочетание, которое потребует ответственности и уверенности. Стрижка ногтей, как и маникюр, не нанесет вреда, если выбирать приглушенные оттенки и пользоваться услугами профессионала.

28, 29 января: Луна возвращается в созвездие Тельца, и это время неблагоприятно для стрижки ногтей из-за риска лишиться материального благополучия. Запрета на ухаживающие процедуры нет.

30, 31 января: последние дни января растущее ночное светило проведет в созвездии Близнецов. Это время удачно для смены имиджа, стрижки ногтей и нового дизайна. Яркие оттенки лака вернут хорошее настроение и помогут привлечь внимание противоположного пола.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Раскрыто, кто заменит собирающуюся рожать Ольгу Орлову в "Доме-2"
Раскрыто, кто заменит собирающуюся рожать Ольгу Орлову в
Спрогнозирован курс доллара в 2023 году
Спрогнозирован курс доллара в 2023 году
Стрижка ногтей по лунному календарю в январе 2023 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в январе 2023 года
Приемы, которые помогут узнать, что люди думают о вас на самом деле
Приемы, которые помогут узнать, что люди думают о вас на самом деле
Foreign Affairs: Россия и Китай "разбили в пух и прах" любимое "дипломатическое оружие" США
Foreign Affairs: Россия и Китай "разбили в пух и прах"
Лавров назвал ОБСЕ ареной пропагандистских баталий
Лавров назвал ОБСЕ ареной пропагандистских баталий
Лариса Долина подсела на таблетки
Лариса Долина подсела на таблетки
ЧП: Маньяка, изнасиловавшего девочек, приговорили к ужасной участи
ЧП: Маньяка, изнасиловавшего девочек, приговорили к ужасной участи
Регина Тодоренко впала в истерику из-за травмы сына
Регина Тодоренко впала в истерику из-за травмы сына
Ани Лорак сделала важное признание
Ани Лорак сделала важное признание
Валерий Николаев рассказал, как живет после психушки
Валерий Николаев рассказал, как живет после психушки
Ани Лорак отказалась от миллионов
Ани Лорак отказалась от миллионов

Топ на сегодня

Россиянам рассказали об опасности переноса денег из банка в банк
Россиянам рассказали об опасности переноса денег из банка в банк
Мантуров рассказал о будущем заводов Mercedes и Toyota в России
Мантуров рассказал о будущем заводов Mercedes и Toyota в России
Клиенты рухнувшей криптобиржи FTX подали в суд на основателя
Клиенты рухнувшей криптобиржи FTX подали в суд на основателя
В России вырастет цена на водку
В России вырастет цена на водку
Гороскоп на 29 декабря 2022 года от Василисы Володиной: день может принести перемены в жизнь некоторых знаков зодиака
Гороскоп на 29 декабря 2022 года от Василисы Володиной: день может

Еще по теме

Стрижка ногтей по лунному календарю в августе 2020 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в мае 2021 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в январе 2021 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в сентябре 2021 года