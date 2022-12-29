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Светлана Драган предсказала, что ждет Россию

Светлана Драган предсказала, что ждет Россию
Астролог Светлана Драган сделала предсказание на будущее страны. Предсказательница с необыкновенной точностью предсказывает все события, которые происходят в мире. Что ждать россиянам в будущем? Она знает ответ. Светлана Драган прославилась тем, что с точностью до недели предсказала появление пандемии, а также начало спецоперации. Как и все, она переживает за свое Отечество и пытается сделать так, чтобы все мы жили в мире и добре. Но что на это говорят звезды? На этот вопрос она ответила в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале. «Мы идем к глобальным переменам. За этим последует уже другая история, другие отношения. Россия — это сердце Земли, она является таким насосом. А сердце не должно болеть, иначе будут проблемы у всех. Поэтому мы вынуждены искать новые пути, и мы увидим серьезные изменения в обществе, в понимании процессов, в том, как все складывается», сказала астролог. По словам астролога, весь мир стоит на пороге серьезных изменений. И начала их именно наша страна, которая решила вернуться к традиционным ценностям. «Миру сейчас нужен центр, который будет проецировать новые ценности. За этим следуют новые виды экономики. Будут три волны в России, которые изменят все. Первая волна — весной, когда многие процессы достигнут состояния понимания, что с нами все очень неплохо. А за ней последуют еще две», сказала Светлана Драган. Что именно это будут за волны — женщина не пояснила. Но, по ее словам, мы уже видели нечто подобное, когда случилась пандемия, а затем появились сложные отношения с западными странами. Светлана сделала расклад по звездам, который показал ей: не все сейчас на стороне правды и до конца понимают, какую борьбу ведет Россия. Но вскоре все изменится, в том числе и благодаря грядущим событиям. «Те люди, которые не понимали истинных целей происходящих событий, начнут их понимать. Поменяется наша цивилизация, поменяется экономика. Все будет изменено», сказала Светлана Драган.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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