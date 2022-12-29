. Тамара Глоба предсказала, что будет в 2023 году
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Тамара Глоба предсказала, что будет в 2023 году

Тамара Глоба предсказала, что будет в 2023 году
Астролог Тамара Глоба считает что нас ждут американские горки. Популярный российский астролог рассказала о грядущих переломных моментах, которые коснутся каждого. Тамара Глоба является известным астрологом. Она уже предсказала много знаковых событий, включая распад СССР. Примечательно, что приближается 2023 год. По ее словам, снова будут сложные времена, не обойдется без Ретрограного Меркурия. Некоторым знакам зодиака будет особенно тяжело.  Глоба также рассказала, что Россию и мир в наступающем 2023 году ждут глобальные изменения, которые затронут всех.
«Чем интересен следующий год? Он дает буквально такие переломы и перемены, когда с одной стороны будет много миграции, люди найдут свое место в этом мире. Однако он будет такой, как американские горки. Плутон, начиная с конца марта, зайдет в Водолей на несколько месяцев. И вот это вот и есть взрыв пассионарности народов, это относится и к России, и ко всем странам мира, которые будут желать и требовать свободы. Свободы определения, свободы личной, свободы не той, которую раньше требовали. Это буквально стремление старый мир убрать и начать новую жизнь», — поделилась эксперт.  Об этом астролог поведала в интервью на YouTube-канале «Надежда Стрелец».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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