. Том Хендерсон: 5 главных анонсов 2023 года — Keystone от Xbox, новые Playstation и Switch
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Том Хендерсон: 5 главных анонсов 2023 года — Keystone от Xbox, новые Playstation и Switch

Том Хендерсон: 5 главных анонсов 2023 года — Keystone от Xbox, новые Playstation и Switch


Том Хендерсон является одним из главных игровых инсайдеров этого года. Такой процент точности инсайдов (при учете их количества), который имеется у Хендерсона, навряд ли есть еще хотя бы у одного инсайдера в игровой индустрии. Хендерсон регулярно сообщал точную информацию из стана EA, Ubisoft и других крупных игровых издательств.

На своем портале insider-gaming Том Хендерсон опубликовал 5 главных игровых анонсов на 2023 год. Это не только игры, а в целом события игровой индустрии, основанные на его догадках и знаниях.



Keystone от Microsoft. В этом году команда Xbox подтвердила, что проект Keystone был заморожен из-за сложностей производства по желаемой цене. Том Хендерсон ожидает, что в конце 2023 года можно ожидать анонс устройства с потенциальным его выпуском в 2024 году. Поскольку Google закрыл Stadia, у Microsoft появляется отличный шанс заполучить игроков, которые предпочитали облачный игровой сервис от Google.



Новая Playstation. Инсайдер отмечает, что он уже видел много информации о новой Playstation 5 (со съемным дисководом), и он практически уверен, что ее анонс состоится в первой половине 2023 года, а выпуск в сентябре 2023 года.



Сделка Microsoft и Activision Blizzard. Том Хендерсон пишет, что он не хочет спекулировать о сделке — состоится она или нет, но инсайдер не сомневается, что в 2023 году мы получим ответ на этот вопрос.



Grand Theft Auto 6. Хендерсон не сомневается, что анонс Grand Theft Auto 6 состоится в 2023 году с релизом в 2025 году.



Новая Nintendo Switch. В марте 2023 года Nintendo Switch исполняется 6 лет. Недавно появилась информация, что Nintendo отказалась от идеи выпуска Switch «промежуточного поколения», и Хендерсон ожидает в 2023 году полноценный анонс Switch 2.
# Технологии
По материалам: newxboxone

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