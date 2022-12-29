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Уехавшая в США Кристина Орбакайте рассказала о своей работе в России

Уехавшая в США Кристина Орбакайте рассказала о своей работе в России
Певица Кристина Орбакайте уехала в США  к мужу и дочке. Артистка рассказала о съемках в России. Кристина Орбакайте некоторое время назад покинула Россию и воссоединилась с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией в США. Артистка, как известно, давно живет на две страны. В России старшая дочь Пугачевой работает, а свободное время проводит с семьей за океаном. И вот впервые за долгое время Кристина сделала признание. Она заговорила о своей работе в сериале «Тест на беременность», где сыграла одну из главных ролей.
«Вот и заканчивается сезон «Теста на беременность» - третий для зрителей, первый для меня. Я благодарна вам, преданной аудитории нашего прекрасного сериала за то, что вы попытались понять мою неоднозначную героиню и приняли меня в ее роли. Для меня это действительно важно», - написала артистка. Она также сообщила, что четвертый сезон «Теста на беременность» уже готов. «Моя героиня Нина Артамонова появится в нем в новых для нее обстоятельствах», - высказалась Кристина. Стоит отметить, что у Орбакайте есть и еще один повод для радости. Вполне вероятно, что новый 2023 год она встретит и в компании старшего сына Никиты Преснякова. Он еще осенью уехал в Штаты. Сейчас певец вместе с женой Аленой Красновой отдыхает на Гавайях.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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