. Уехавшая в США Кристина Орбакайте рассказала о своей работе в России

Певица Кристина Орбакайте уехала в США к мужу и дочке. Артистка рассказала о съемках в России. Кристина Орбакайте некоторое время назад покинула Россию и воссоединилась с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией в США. Артистка, как известно, давно живет на две страны. В России старшая дочь Пугачевой работает, а свободное время проводит с семьей за океаном. И вот впервые за долгое время Кристина сделала признание. Она заговорила о своей работе в сериале «Тест на беременность», где сыграла одну из главных ролей.«Вот и заканчивается сезон «Теста на беременность» - третий для зрителей, первый для меня. Я благодарна вам, преданной аудитории нашего прекрасного сериала за то, что вы попытались понять мою неоднозначную героиню и приняли меня в ее роли. Для меня это действительно важно», - написала артистка. Она также сообщила, что четвертый сезон «Теста на беременность» уже готов. «Моя героиня Нина Артамонова появится в нем в новых для нее обстоятельствах», - высказалась Кристина. Стоит отметить, что у Орбакайте есть и еще один повод для радости. Вполне вероятно, что новый 2023 год она встретит и в компании старшего сына Никиты Преснякова. Он еще осенью уехал в Штаты. Сейчас певец вместе с женой Аленой Красновой отдыхает на Гавайях.