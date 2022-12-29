. Утром 29 декабря в поселке Березовом при пожаре в частном доме погибли трое детей
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Утром 29 декабря в поселке Березовом при пожаре в частном доме погибли трое детей

Утром 29 декабря в поселке Березовом при пожаре в частном доме погибли трое детей

Утром 29 декабря в поселке Березовом Иркутского района в частном деревянном доме произошел пожар. Оттуда самостоятельно эвакуировались женщина с ребёнком. В доме остались трое детей, которые там и погибли.

Сообщение о возгорании поступило в 7:25. На момент прибытия пожарных подразделений деревянный двухэтажный дом полностью охватил огонь. Открытое горение ликвидировали в 8:27, площадь пожара составила 72 квадратных метра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

На месте работают пять пожарных расчетов. Эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России выясняют причину и обстоятельства происшествия. С родственниками погибших работают психологи.

UPD: В 10:00 в новость внесены изменения. Прокуратура Иркутской области организовала проверку исполнения законодательства в сфере соблюдения требований пожарной безопасности и защиты прав детей. На место происшествия выехал заместитель прокурора Иркутской области Геннадий Пирва, прокурор Иркутского района Ирина Кончилова. По итогам при наличии оснований будут приняты меры.



Видео очевидцев



Видео очевидцев



Видео ГУ МЧС России по Иркутской области
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По материалам: irk

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