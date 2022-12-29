. В 2023 году серьезно увеличится пенсии, пособия и выплаты

Специалист рассказал насколько подросту выплаты. В 2023 году россиян ждет увеличение размеров пенсий, пособий и других социальных выплат. Однако не всякая помощь от государства будет проиндексирована непосредственно с 1 января. Повышение также намечено на 1 февраля и 1 апреля. Что и когда увеличится, рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская. Итак, с начала года вырастет размер страховых пенсий на 4,8%. Средний размер денежной выплаты составит 21 864 рубля. С 1 января также вводится единое пособие для семей с детьми при условии низких доходов. Его будут получать на каждого ребенка с рождения до 17 лет, если среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Также вводится пособие для нуждающихся в деньгах беременных женщин, вставших на учет на раннем сроке. Будущие мамы будут получать от половины до 100% прожиточного минимума. С 1 января несколько иначе будут рассчитываться больничный, а также декретные. Теперь эти выплаты полагаются в том числе трудящимся, оформленным по договору ГПХ. С 1 февраля увеличится размер материнского капитала. Семьи, в которых появился первенец, получат 524 500 рублей, родители со вторым ребенком 693 100, если ранее маткапитал не оформлялся, и 168 600 рублей, если сертификат уже использовался. Также вырастет сумма единовременного пособия на рождение ребенка, — эта помощь не привязана к доходам родителей и составляет 23 011 рублей. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет, выплачиваемое каждый месяц, составит 8 630 рублей, оно вырастет на 12,4%. По словам Лебединской также станут другими лимиты и пособия, получаемые женщинами в декретном отпуске. Максимум, на который могут рассчитывать будущие мамы, составляет 383 179 рублей, если беременность не осложнена. С начала февраля увеличится до 83 204 рубля потолок для оплаты больничного. Минимумом за сутки для расчета по листку нетрудоспособности станет 580 рублей в феврале, 541,4 рубля в месяцах с 30 днями и 523,9 рублей в месяцах с 31 днями. Вырастет размер финансовой помощи родителям-одиночкам с детьми от 8 до 17 лет, ее также будут высчитывать исходя из доходов и наличия имущества. А с 1 апреля будут проиндексированы социальные и государственные пенсии. Рост составит 3,3%, заключила эксперт. Ее процитировало агентство «Прайм». Ранее эксперты от рынка занятости рассказали, каким специалистам стоит рассчитывать на увеличение заработой платы в 2023 году. Речь идет не только об IT-шниках, но и о других технических специалистах. Дефицит кадров создает предпосылки для роста ежемесячного вознаграждения.