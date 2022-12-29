. В Черемхово за вырубку леса на 14 миллионов рублей перед судом предстанут трое мужчин
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В Черемхово за вырубку леса на 14 миллионов рублей перед судом предстанут трое мужчин

В Черемхово за вырубку леса на 14 миллионов рублей перед судом предстанут трое мужчин

В Черемхово за незаконную вырубку леса перед судом предстанут трое мужчин. Они причинили лесному фонду Российской Федерации ущерб на сумму более 14-ти миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Следователи ОВД закончили расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, которое предусмотрено частью 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».

В 2021 году трое мужчин под видом заготовки древесины для собственных нужд организовали нелегальную рубку на территории Черемховского лесничества. Один из обвиняемых был сотрудником этого лесничества, он заранее готовил договоры на приобретение лесных насаждений и отводил для вырубки участки, где объем древесины значительно превышал предусмотренный лимит. Кроме того, к вырубке леса привлекли не осведомленных о противоправном характере действий работников.

Нелегальную деятельность пресекли сотрудники Управления экономической безопасности ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский». Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила дело в суд.

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По материалам: irk

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