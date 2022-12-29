В Госдуме оценили вероятность переговоров с Украиной
Глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев прокомментировал, насколько возможны переговоры Москвы и Киева. Его слова приводит РИА Новости.
Васильев оценил вероятность переговоров с Украиной и назвал их диалогом с США. По его мнению, встречи не возобновятся по желанию киевских властей.
«Я исхожу из того, что это не переговоры с Украиной, а переговоры с США. Потому что мы же начали переговоры с Украиной… Но Киев их прервал. И они будут возобновлены не желанием руководства Украины», — подчеркнул парламентарий.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил готовности к переговорам со всеми сторонами кризиса на Украине. Он подчеркнул, что Москва поддерживает разрешение споров мирными средствами, однако ее оппоненты придерживаются другого мнения.