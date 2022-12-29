. В Иркутске приобрели спецмашину для устранения последствий коммунальных аварий
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В Иркутске приобрели спецмашину для устранения последствий коммунальных аварий

В Иркутске приобрели спецмашину для устранения последствий коммунальных аварий

В парке специальной техники управляющей организации АО «Восточное управление жилищно-коммунальными системами» появился специализированный автомобиль газель «Next». Машина позволит оперативно устранять засоры системы водоотведения, выполнять профилактическую промывку безнапорных трубопроводов и скважин. Кроме того, с ее помощью возможно отогревать трубы водоотведения, предотвращать аварийные ситуации при проведении плановых работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Машину приобрели в лизинг. В 2021 году парк спецтехники пополнили машиной для откачки выгребных ям на базе «ГАЗ». Всего компания «Восточное управление жилищно-коммунальными системами» обслуживает 714 многоквартирных домов во всех районах Иркутска. 40% из них – ветхий аварийный фонд.

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По материалам: irk

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