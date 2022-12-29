. В иркутском сквере у бассейна «Изумруд» вандалы изрисовали скамейки и урны

Вандалы испортили скамейки и урны, установленные в сквере у бассейна «Изумруд» в Иркутске. Они разрисовали уличную мебель маркерами. Территорию благоустроили в этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Администрация просит очевидцев происшествия и горожан, узнавших людей на видеозаписи, обратиться в комитет городского обустройства администрации Иркутска по телефону 52-01-26.



