. В Южной Корее первый пациент скончался после заражения «поедающей мозг» амебой
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В Южной Корее первый пациент скончался после заражения «поедающей мозг» амебой

В Южной Корее первый пациент скончался после заражения «поедающей мозг» амебойKDCA: в Южной Корее первый пациент скончался после заражения «поедающей мозг» амебой

В Южной Корее первый пациент скончался после заражения «поедающей мозг» амебой Naegleria fowleri («Неглерия Фоулера»), об этом сообщается на сайте Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Отмечается, что 50-летний мужчина умер 21 декабря, перед этим он четыре месяца провел в Таиланде. Простейшее, поселившись в организме, вызывает смертельно опасный первичный амебный менингоэнцефалит.

Это первая известная смерть от этой болезни в Южной Корее. В мировой практике первый летальный исход от Naegleria fowleri был зафиксировал в США в 1937 году.

26 декабря сообщалось, что в Южной Корее зафиксировали первый в стране случай заражения амебой, «пожирающей мозг». Заражение подтвердило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA). Отмечается, что мужчина провел четыре месяца в Таиланде и вернулся в Южную Корею 10 декабря.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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