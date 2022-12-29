AT: РФ побеждает в радиоэлектронной войне на Украине, противодействуя беспилотникам ВСУ

Россия доказала свое превосходство в радиоэлектронной войне, противодействуя украинским беспилотникам. Об этом пишет Asia Times.

Гонконгское издание сообщает, что приблизительно 90 процентов из нескольких тысяч накопленных вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотников были сбиты российской армией уже к лету. Как отмечает автор материала, ссылавшийся на данные Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) в Лондоне, это обстоятельство вынудило Киев запросить у Запада дополнительные поставки боевых дронов.

«Средний срок службы небольшого дрона-квадрокоптера сократился до трех полетов, а у моделей с неподвижным крылом — до шести», — уточняет Asia Times.

Отмечается, что войскам радиоэлектронной борьбы России также удалось нанести значительный урон военной разведке ВСУ, работа которой обеспечивала высокую эффективность украинской артиллерии в начале вооруженного конфликта. Автор материала подчеркивает, что сейчас Киев вынужден «вслепую» тратить артиллерийские снаряды, «подрывая стратегическое терпение США и НАТО в снабжении Украины»

Ранее Офицер народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) усиливают радиоэлектронную разведку.

До этого сообщалось, что страны-участницы НАТО столкнулись с серьезным дефицитом вооружений и боеприпасов из-за масштабной военной помощи Украине. Серьезную нехватку вооружения и снарядов признала постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит.